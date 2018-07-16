329.8 مليون جنيه قيمة التداول على أسهم البنوك بالبورصة

أحمد عليتصدرت أسهم قطاع البنوك قائمة الأسهم الأكثر تداولًا بجلسة تعاملات البورصة اليوم -الإثنين- اذ سجلت تداولات بقيمة 329.880 مليون جنيه عبر التعامل على 4.511 مليون سهم.وفي المركز الثاني جاءت أسهم قطاع العقارات بقيمة تداولات قدرها 128.722مليون جنيه عبر التعامل على 33.669 مليون سهم، وثالثًا حلت



أحمد علي تصدرت أسهم قطاع البنوك قائمة الأسهم الأكثر تداولًا بجلسة تعاملات البورصة اليوم -الإثنين- اذ سجلت تداولات بقيمة 329.880 مليون جنيه عبر التعامل على 4.511 مليون سهم. وفي المركز الثاني جاءت أسهم قطاع العقارات بقيمة تداولات قدرها 128.722مليون جنيه عبر التعامل على 33.669 مليون سهم، وثالثًا حلت أسهم قطاع الاتصالات بقيمة 81.183 مليون جنيه بعدد أسهم بلغ 27.944 مليون سهم. وفي المركز الرابع سجلت أسهم قطاع خدمات مالية بإستثناء البنوك حضورها بقيمة تداولات قدرها 76.947 مليون جنيه وعدد أسهم قدر بـ 27.604 مليون سهم، وخامسًا جاءت أسهم قطاع موارد أساسية بقيمة تداولات بلغت 30.657 مليون جنيه و عدد أسهم بلغ 3.428مليون سهم.