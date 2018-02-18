329 وحدة فقط مبيعات الملاكي متعددة الاستخدامات B في 2017

المال-خاص هوت مبيعات السيارات الملاكي متعددة الاستخدامات MPV-B إلى 329 وحدة فقط خلال 2017 مقابل 1311 وحدة خلال 2016 بتراجع 982 وحدة بانخفاض قدره 75%. واستحوذت رينو لودجي على 40.7% من مبيعات الفئة متصدرة قائمة السيارات الأكثر مبيعا وتبعتها في المرتبة الثانية كيا سول بنسبة 38% ثم تويوتا أفانزا بواقع

المال-خاص

هوت مبيعات السيارات الملاكي متعددة الاستخدامات MPV-B إلى 329 وحدة فقط خلال 2017 مقابل 1311 وحدة خلال 2016 بتراجع 982 وحدة بانخفاض قدره 75%.

واستحوذت رينو لودجي على 40.7% من مبيعات الفئة متصدرة قائمة السيارات الأكثر مبيعا وتبعتها في المرتبة الثانية كيا سول بنسبة 38% ثم تويوتا أفانزا بواقع 11.6% واوبل ميريفا بنسبة 7.9% وسوزوكي ارتيجا بـ 1.8%.

يذكر أن كيا سول كانت تتصدر قائمة سيارات الفئة الأكثر مبيعا خلال 2016 بحصة سوقية 62.2% فيما كانت أوبل ميريفا في المركز الثاني بنسبة 29.8%، وقد شهد عام 2017 خروج فورد بي ماكس من المنافسة بعد توقف تداولها محليا، ولم تتجاوز حصة السيارة 0.6% خلال 2016.

ووفق الأداء المحقق لسيارات الفئة خلال 2017؛ فقد حافظت كل من تويوتا أفانزا وسوزوكي إرتيجا بمركزيهما الثالث والرابع على التوالي.

