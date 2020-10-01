328 مليون جنيه قيمة سلع نقاط الخبز

صرفت وزارة التموين والتجارة الداخلية %97 من المقررات التموينية لشهر سبتمبر الماضى، وفقا لمصدر مسئول فى الهيئة العامة للسلع التموينية.

التموين : صرف 97 % من مقررات الشهر الحالى

وقال المصدر لـ«المال»، إنه تم أيضا صرف سلع عن فارق نقاط الخبز المدعم الخاصة بشهر أغسطس الماضى بقيمة تصل إلى 328 مليون جنيه.

أضاف أن قيمة السلع المجانية التى تم صرفها مقابل نقاط الخبز عن شهر أغسطس الماضى ارتفعت بما يقرب من مليون جنيه عن نقاط الخبز فى شهر يوليو الماضى.

وأوضح، أن اكثر السلع التموينية التى تم صرفها من قبل حاملى البطاقات التموينية عن شهر سبتمبر الجارى، لدى بقالى التموين هى السكر والزيت والأرز والمكرونة والصلصة والدقيق والمسلى والشاى.

وأضاف المصدر، أن أبرز السلع التى تم سحبها من خلال منافذ جمعيتى وفروع المجمعات الاستهلاكية الأهرام والنيل والإسكندرية هى نفس السلع التى تم صرفها من بقالى التموين إضافة إلى الأجبان والألبان والمنظفات المنزلية والشخصية.

وأشار المصدر، إلى أن مستحقى نقاط الخبز المدعم قاموا بصرف سلع مختلفة غير المعهودة حيث تم صرف نسكافيه وحلاوة طحينية ومربى ومناديل ورقية وبط ودواجن مجمدة.

يشار الى أن قائمة المقررات التموينية تضم نحو 28 سلعة غذائية وغير غذائية تشمل السلع الأساسية سكر وزيت وارز ومكرونة وبقوليات وسلع غذائية أخرى إضافة إلى المنظفات المنزلية والشخصية، مع إمكانية صرف اللحوم والدواجن المجمدة على نقاط الخبز المدعم. وتضم منظومة التموين 30 ألف بقال تموينى و5200 منفذ جمعيتى على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 1300 فرع استهلاكى تابع لشركات الاهرام والنيل والإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية.