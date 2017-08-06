323 مليار جنيه عجزا في الموازنة خلال 11 شهرا

كتبت مها أبوودن كشفت أرقام التقرير المالى الشهرى الصادر عن وزارة المالية أن العجز الكلى حقق ٣٢٣ مليار جنيه خلال الـ 11 شهرا الممتدة فى الفترة يوليو _ مايو من العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧. وقال التقرير الصادر منذ قليل إن نسبة العجز انخفضت إلى ٩.٥٪ من جملة الناتج المحلى، مقارنة بنحو 11.5% من الناتج ال

كتبت مها أبوودن

كشفت أرقام التقرير المالى الشهرى الصادر عن وزارة المالية أن العجز الكلى حقق ٣٢٣ مليار جنيه خلال الـ 11 شهرا الممتدة فى الفترة يوليو _ مايو من العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧.

وقال التقرير الصادر منذ قليل إن نسبة العجز انخفضت إلى ٩.٥٪ من جملة الناتج المحلى، مقارنة بنحو 11.5% من الناتج المحلى بقيمة ٣١١ مليار خلال نفس الفترة من العام المالى ٢٠١٥/٢٠١٦.

ووفقًا لأرقام التقرير فإن تخفيض نسبة العجز نتجت عن نمو الإيرادات العامة بصورة أكبر من المصروفات لتحقق الأولى 32.1%، بينما حققت الثانية 20.2% من الناتج المحلى الإجمالى.