320 مستشفى لعلاج مصابي «كورونا» في مصر.. تعرف على الأقرب لك (خريطة تفاعلية)

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تفعيل 320 مستشفى عام ومركزي على مستوى الجمهورية، لتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية لمصابي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وذلك في محافظات مصر السبعة والعشرين.

وقالت الوزارة في بيان لها، الإثنين الماضي، إن المستشفيات المذكورة بدأت بالفعل في العمل، لتخفيف العبء على مستشفيات الحميات والصدر، والتي تعمل بكامل طاقتها لاستقبال مصابي الفيروس، وللتيسير على المواطنين لتلقي الخدمة العلاجية، في إطار خطة التعايش مع فيروس كورونا.

واحتلت محافظتا القاهرة والدقهلية المركز الأول في عدد المستشفيات المخصصة بـ 27 مستشفى لكلٍ محافظة، يليهما محافظة الشرقية بـ 25 محافظة، ثم البحيرة والجيزة ولكلٍ منهما 17 مستشفى، و16 مستشفى لسوهاج، و15 في كلٍ من المنوفية ودمياط.

وتستعرض «المال» من خلال خريطة تفاعلية، جميع المستشفيات التي أعلنتها وزارة الصحة لعلاج مصابي فيروس كورونا في 27 محافظة في جمهورية مصر العربية.

مستشفيات «كورونا» في محافظات القاهرة الكبرى

ضمت محافظات القاهرة الكبرى 55 مستشفى لعلاج مصابي كورونا، ضمن القائمة التي أعلنتها وزارة الصحة والسكان، حيث كانت محافظة القاهرة صاحبة النصيب الأكبر بـ 27 مستشفى، ثم محافظة الجيزة بـ 17 مستشفى، والقليويبة ضمت 11 مستشفى، حيث كان توزيعهم كالتالي:



مستشفيات محافظة القاهرة لعلاج مصابي كورونا

مستشفى جراحات اليوم الواحد بالبساتين.

مستشفى جراحات اليوم الواحد بمدينة نصر.

مستشفى جراحات اليوم الواحد بالزاوية الحمراء.

مستشفى جراحات اليوم الواحد بالمرج.

مستشفى تأمين صحي المقـطم.

مستشفى تأمين صحي شبـرا.

مستشفى تأمين صحي النصر بحلوان.

مستشفى منشية البكري العام.

مستشفى المنيرة العام.

مستشفى حلوان العام.

مستشفى القاهرة الجديدة المركزي.

مستشفى الساحل.

مستشفى المطرية.

مستشفى أحمد ماهر.

مستشفى الجمهورية.

المستشفى القبطي.

مستشفى مبرة المعادي.

مستشفى مبرة مصر القديمة.

مستشفى الإصلاح الإسلامي.

مستشفى شبرا العام.

مستشفى الخزندار العام.

مستشفى دار السلام العام.

مستشفى روض الفرج العام.

مستشفى عين شمس العام.

مستشفى الشروق المركزي.

مستشفى التبين المركزي.

مستشفى صيدناوي.

مستشفيات محافظة الجيزة لعلاج مصابي كورونا

مستشفى تأمين 6 أكتوبر.

مستشفى أم المصرين العام

مستشفى الصف المركزي

مستشفى الوارق المركزي

مستشفى البدرشين العام

مستشفى إمبابة العام

مستشفى بولاق الدكرور العام

مستشفى التحرير العام

مستشفى أطفيح المركزي

مستشفى العياط المركزي

مستشفى أبو النمرس المركزي

مستشفى أوسيم المركزي

مستشفى 6 أكتوبر المركزي

مستشفى الواحات البحرية المركزي

مستشفى الشيخ زايد المركزي

مستشفى منشاة القناطر المركزي

مستشفى صدر العياط

مستشفيات محافظة القليوبية لعلاج مصابي كورونا

مستشفى قليوب التخصصي

مستشفى النيل للتأمين الصحي

مستشفى بنها التعليمى

مستشفى ناصر العام

مستشفى بهتيم المركزي

مستشفى أبو المنجا المركزي

مستشفى صدر بالمرج

مستشفى تأمين صحي بنهـا النموذجـي

مستشفى شبين القناطر

مستشفى حميات بنها

مستشفى حميات طوخ

مستشفيات علاج مصابي كورونا في الإسكندرية والبحيرة ومطروح

وضمت محافظة الإسكندرية 12 مستشفى جاهزة لتقديم الخدمات الطبية لمصابي كورونا، فيما ضمت محافظة البحيرة 17 مستشفى، وضمت محافظة مطروح 7 مستشفيات، وكان توزيعهم كالتالي:



مستشفيات محافظة الإسكندرية لعلاج مصابي كورونا

مستشفى جمال عبدالناصر

مستشفي كرموز العمال

مستشفى العامرية العام

مستشفى أبو قير النموذجي

مستشفى رأس التين العام

مستشفى الجمهورية العام

مستشفى أبو قير المركزي

مستشفي جمال حمادة الخيري المركزي

مستشفى برج العرب المركزي

مستشفى صدر المعمورة

مستشفى صدر كوم الشقافة

مستشفى حميات الإسكندرية

مستشفيات محافظة البحيرة لعلاج مصابي كورونا

مستشفى إيتاي البارود المركزي

مستشفى كفر الدوار المركزي

مستشفى دمنهور التعليمي

مستشفى أبو حمص المركزي

مستشفى الدلنجات المركزي

مسستشفى المحمودية المركزي

مستشفى شبراخيت المركزي‎

مستشفى حوش عيسى المركزي

مستشفى الرحمانية المركزي

مستشفى أدفينا المركزي

مستشفى النوبارية المركزي

مستشفى رشيد

مستشفى أبو المطامير العام

مستشفى صدر دمنهور

مستشفي ادكو العام

مستشفى حميات دمنهور

مستشفى الحميات بكفر الدوار

مستشفيات محافظة مطروح لعلاج مصابي كورونا

مستشفي مطروح العام

مستشفى سيوة المركزي

مستشفى الحمام المركزي

مستشفى الضبعة المركزي

مستشفى العلمين المركزى

مستشفى الصدر مطروح

مستشفى الحميات بمطروح

مستشفيات محافظات الدلتا لعلاج مصابي كورونا

وضمت محافظات الدلتا 108 مستشفىات، حيث جاءت الدقهلية في المركز الأول بـ 27 مستشفى، يليها الشرقية بـ 25 مستشفى، ثم المنوفية ودمياط ولكلٍ منها 15 مستشفى، فيما ضمت محافظة الغربية 14 مستشفى، و12 مستشفى في محافظة كفر الشيخ، وجاء توزيعهم كالتالي:



مستشفيات محافظة دمياط لعلاج مصابي كورونا

مستشفى دمياط التخصصى

مستشفى الروضة المركزي

مستشفى كفر البطيخ المركزي

مستشفى دمياط العام

مستشفى حميات دمياط

مستشفى الزرقاء المركزي

مستشفى الهلال بدمياط

جراحات اليوم الواحد برأس البر

مستشفى رأس البر المركزي

مستتشفى فارسكور العام

مستشفى الصدر بدمياط

مستشفى ميت أبو غالب المركزى

مستشفى السرور المركزي‎

مستشفي كفر سعد المركزي

مستشفى عزبة البرج المركزي

مستشفيات محافظة الغربية لعلاج مصابي كورونا

مستشفى المحلة الكبرى العام

مستشفى زفتي العام

التامين الصحى مستشفي المجمع الطبي

مستشفى المبرة بالمحلة

مستشفى المنشاوي العام

مستشفى سمنود المركزي

مستشفى قطور المركزي

مستشفى بسيون المركزي

مستشفى السنطة

مسشتفى إبيار المركزي

مستشفى الصدر بالمحلة الكبرى

مستشفى الحميات بطنطا

مستشفى حميات المحلة

مستشفى الصدر بطنطا

مستشفيات محافظة المنوفية لعلاج مصابي كورونا

مستشفى بركة السبع المركزي

مستشفى الشهداء المركزى

جراحات اليوم الواحد أشمون

مستشفى شبين الكوم التعليمى

مستشفى الهلال للتأمين الصحي بشبين الكوم

مستشفى منوف العام

مستشفى الباجور العام

مستشفى قوسينا المركزي

مستشفى أشمون المركزي

مستشفى تلا المركزي

مستشفى السادات المركزي

مستشفى زاوية الناعورة

مستشفى سرس الليان العام

مستشفى الصدر منوف

مستشفي الصدر ميت خلف

مستشفيات محافظة الدقهلية لعلاج مصابي كورونا

مستشفى المنصورة الدولي

مستشفي السنبلاوين العام

مستشفى المنزلة المركزي

مستشفى ميت غمر العام

مستشفى نبروة المركزي

مستشفى شربين المركزي

مستشفى التأمين الصحي بسندوب

مستشفى دكرنس العام

مستشفى منية النصر المركزي

مستشفى أجا المركزي

مستشفى الجمالية المركزي

مستشفى بلقاس المركزي

مستشفى المقاطعة المركزي بالسنبلاوين

مستشفى جمصة المركزي‎

مستشفى شبرا سندي المركزي

مستشفى ميت سلسيل المركزي

مستشفى دماص المركزي

مستشفى أتميدة المركزي

مستشفى شبراهور المركزي

مستشفى الكردي المركزي

مستشفى صدر المنصورة

مستشفى صدر بهوت

مستشفى صدر دكرنس

مستشفى الصدر المنزلة

مستشفى صدر المنزلة

مستشفى المنصورة التخصصي

مستشفيات محافظة الشرقية لعلاج مصابي كورونا

مستشفى الأحرار

مستشفى الحسينية المركزي

مستشفى بلبيس المركزى‎

مستشفى الزقازيق العام

مستشفى فاقوس العام

مستشفى القنايات المركزي

مستشفى منيا القمح المركزي

مستشفى هيهيا المركزي

مستشفى أبو حماد المركزي

مستشفى ديرب نجم المركزي

مستشفى الصالحية المركزي

مستشفى السعديين المركزي

مستشفى مشتول السوق المركزى

مستشفى الإبراهيمية المركزي

مستشفى الصوفية المركزي

مستشفى أولاد صقر المركزي‎

مستشفى القرين المركزي

مستشفى تلراك المركزي

مستشفى أبو كبير المركزي

مستشفى كفر صقر المركزي

مستشفى الصدر بالزقازيق

مستشفى حميات الزقازيق

مستشفى المبرة بالزقازيق

مستشفى الحميات بفاقوس

مستشفى الزاويل المركزي

مستشفيات محافظة كفر الشيخ لعلاج مصابي كورونا

مستشفى العبور

مستشفى حميات كفر الشيخ

مستشفى فوه

مستشفى كفر الشيخ العام

مسشتفى دسوق العام

مستشفى سيدي سالم المركزي

مستشفى قلين المركزي

مستشفى الحامول المركزي

مستشفى فوه للتأمين الصحي

مستشفى سيدي غازي المركزي

مستشفى الصدر بكفر الشيخ

مستشفى الحميات بدسوق‎

مستشفيات القناة وسيناء لعلاج مصابي كورونا

وضمت محافظات القناة وسيناء 22 مستشفى، حيث تم تخصيص 5 مستشفيات في بورسعيد، و4 مستشفيات في السويس، و6 في شمال سيناء، و5 في جنوب سيناء، واثنين في محافظة الإسماعيلية، وجاء توزيعهم كالتالي:



مستشفيات محافظة بورسعيد لعلاج مصابي كورونا

مستشفى الزهور العام

مستشفى الحميات بورسعيد

مستشفى بورفؤاد العام

مستشفى المبرة

مستشفى الصدر ببورسعيد

مستشفيات محافظة الإسماعيلية لعلاج مصابي كورونا

مستشفي الإسماعيلية العام

مستشفى الصدر بالإسماعيلية

مستشفيات محافظة السويس لعلاج مصابي كورونا

مستشفى السويس العام

مستشفي الصدر

مستشفى الحميات بالسويس

مستشفى التأمين الصحي بالسويس

مستشفيات محافظة شمال سيناء لعلاج مصابي كورونا

مستشفى العريش العام

مستشفى رفح المركزي

مستشفي نخل المركزي

مستشفى صدر العريش

مستشفى بئر العبد المركزي

مستشفي الشيخ زويد المركزي

مستشفيات محافظة جنوب سيناء لعلاج مصابي كورونا

مستشفى الطور العام

مستشفى نويبع المركزي

مستشفى أبورديس المركزي

مسشتفى رأس سدر العام

مستشفى شرم الدولي

مستشفيات محافظات الصعيد والبحر الأحمر

وضمت محافظات الفيوم والصعيد والوادي الجديد والبحر الأحمر المستشفيات المتبقية، حيث تصدرهم سوهاج بـ 16 مستشفى، ولكلٍ من أسيوط والمنيا 14 مستشفى، وأسوان 14 مستشفى، وجاء توزيعهم على النحو التالي:



مستشفيات محافظة الفيوم لعلاج مصابي كورونا

مستشفي طامية المركزي

مستشفى الفيوم العام

مستشفى التأمين الصحي الفيوم

مستشفى أبشواي المركزي

مستشفى سنورس المركزي

مستشفى إطسا المركزي

مستشفى الصدر بالفيوم

مستشفي فيديمين

مستشفيات محافظة بني سويف لعلاج مصابي كورونا

مسشتفى ناصر المركزي

مستشفى التأمين الصحي بني سويف

مستشفى الحميات بني سويف

مستشفى سمسطا

مستشفى الصدر

مستشفى الواسطى المركزي

مستشفى الفشن المركزي

مستشفيات محافظة المنيا لعلاج مصابي كورونا

مستشفى مطاي المركزي

مستشفى صدر بني مزار

مستشفى العدوة المركزي

مستشفى مغاغة المركزي

مستشفى حميات دير مواس

مستشفى المبرة المنيا

جراحات اليوم الواحد سمالوط

مستشفى بني مزار المركزي

مستشفى الصدر بالمنيا

مستشفي الصدر بملوي

مستشفى حميات المنيا

مستشفى حميات مغاغة

مستشفي حميات العدوه

مستشفى الفكرية المركزي

مستشفيات محافظة أسيوط لعلاج مصابي كورونا

مستشفى أسيوط العام

مستشفى الإيمان العام

مستشفى ديروط العام

مستشفى منفلوط المركزي

مستشفى القوصية

مستشفى أبنوب المركزي

مستشفى ساحل سليم المركزي

مستشفى البداري المركزي

مستشفى صدفا المركزي

مستشفى صدر أسيوط

مستشفى الغنايم المركزى‎

مستشفى المبرة أسيوط

حميات ديروط

مستشفى الحميات‎

مستشفيات محافظة سوهاج لعلاج مصابي كورونا

مستشفى طهطا العام

مستشفى البلينا المركزي

مستشفى الهلال

مستشفى طما المركزي

مستشفى المنشأة المركزي

مستشفى أخميم المركزي

مستشفى المراغة المركزي

مستشفى الصدر سوهاج

مستشفى سوهاج العام

مستشفى جرجا العام

مستشفى العسيرات

مستشفى حميات سوهاج

مستشفى حميات سفلاق

مستشفى حميات جهينة

مستشفي حميات البلينا‎

مستشفى حميات جرجا

مستشفيات محافظة قنا لعلاج مصابي كورونا

مستشفى قنا العام

مستشفى قفط التعليمي

مستشفى قوص المركزي

مستشفى الوقف المركزي

مستشفى الصدر قنا

مستشفى التأمين الصحي بقنا‎

مستشفيات محافظة الأقصر لعلاج مصابي كورونا

مستشفى الأقصر العام

مستشفى القرنة المركزي

مستشفى العديسات المركزي

مستشفى حميات الاقصر

مستشفى صدر إسنا

مستشفيات محافظة أسوان لعلاج مصابي كورونا

مستشفى كوم أمبو المركزي

مستشفى التأمين الصحي بأسوان

مسشتفى أبوسمبل الدولي

مستشفى نصر النوبة المركزي

مستشفى دراو المركزي

مسشتفى السباعية المركزي

مستشفى غرب أسوان المركزي

مستشفى صدر أسوان

مستشفى صدر ادفو

مستشفى صدر كوم أمبو

مستشفى حميات أدفو

مستشفى حميات أسوان

مستشفى حميات نصر النوبة

مستشفيات محافظة الوادي الجديد لعلاج مصابي كورونا

مستشفى الفرافرة المركزي

مستشفى الخارجة العام

مستشفى الحميات الخارجة

مستشفى الداخلة العام

مستشفى صدر الخارجة

مستشفيات محافظة البحر الأحمر لعلاج مصابي كورونا