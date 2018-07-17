32.6 % زيادة في عدد المصريين الموفدين للخارج بمهام علمية

المال- خاصأكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء زيادة الموفدين المصريين للخارج فى مهام علمية ليصل عددهم 560 موفدًا، منهم 435 موفدًا في إجازات دراسية عام 2017، مقابل 328 موفدًا عام 2016، بزيادة 32.6٪ .أشار الجهاز في إحصائية سنوية أصدرها، اليوم، الى أن الموفدين في مهام علمية 60 موفدًا، والموف

المال- خاص

أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء زيادة الموفدين المصريين للخارج فى مهام علمية ليصل عددهم 560 موفدًا، منهم 435 موفدًا في إجازات دراسية عام 2017، مقابل 328 موفدًا عام 2016، بزيادة 32.6٪ .

أشار الجهاز في إحصائية سنوية أصدرها، اليوم، الى أن الموفدين في مهام علمية 60 موفدًا، والموفدون فى بعـثات إشراف مشـترك 40 موفدًا، والموفدون فى بعثات خارجية 25 موفدًا عام 2017.​

ولفت الجهاز إلى أن عدد موفدي الحصول علي درجة الدكتوراه 405 موفدين، بنسبة 72.3٪ من إجمالى الموفدين، ودرجة الماجستير 40 موفدًا، بنسبة 7.1٪ من إجمالي الموفدين.

وبلغ موفدي أبحاث ما بعد الدكتوراة 57 موفدًا، بنسبة 10.2٪ من إجمالى الموفدين.

وأوضح الجهاز نوع المهمة العلمية للموفدين حيث بلغ في نطاق الدراسات التطبيقية: 494 موفدًا، بنسبة 88.2٪ من إجمالي الموفدين، وفي الدراسات الإنسانية: 66 موفدًا، بنسبة 11.8٪ من إجمالي الموفدين.