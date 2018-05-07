32.2 % ارتفاعًا بمبيعات السيارات خلال الربع الأول

أحمد شوقيارتفعت المبيعات الإجمالية لسوق السيارات خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 35.1 ألف سيارة مقابل 26.5 ألف وحدة خلال الفترة ذاتها من 2017؛ بزيادة 8.6 ألف وحدة بنسبة نمو 32.2%.ووفق بيانات مجلس معلومات سوق السيارات؛ فإن مبيعات السيارات خلال مارس الماضي فقط قد بلغت 13.3 ألف سيارة مقا



أحمد شوقي

ارتفعت المبيعات الإجمالية لسوق السيارات خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 35.1 ألف سيارة مقابل 26.5 ألف وحدة خلال الفترة ذاتها من 2017؛ بزيادة 8.6 ألف وحدة بنسبة نمو 32.2%.

ووفق بيانات مجلس معلومات سوق السيارات؛ فإن مبيعات السيارات خلال مارس الماضي فقط قد بلغت 13.3 ألف سيارة مقابل 10.6 ألف خلال الفترة ذاتها من 2017 بزيادة تقارب نسبتها 25.4%؛ حيث ارتفعت مبيعات سيارات الركوب إلى نحو 10 آلاف وحدة مقابل 8 آلاف في مارس 2017، كما ارتفعت مبيعات الشاحنات إلى 2.4 ألف سيارة مقابل 1.5 ألف، فيما انخفضت مبيعات الأتوبيسات إلى 917 وحدة مقابل 1.1 ألف.

وبالنسبة للأرقان الإجمالية المسجلة خلال الربع الأول من 2018 فإن مبيعات السيارات المجمعة محليًا قد ارتفعت بواقع 43.6% لتسجل 18.8 ألف وحدة مقابل 13.1 ألف خلال مارس من العام الماضي.

أما السيارات المستوردة فقد بلغت مبيعاتها 16.2 ألف سيارة مقابل 13.4 ألف في مارس من العام الماضي بارتفاع بلغت نسبته 21.2%.