32 مليون يورو حصة أوراسكوم للاتصالات فى أرباح كوريولينك

❐ مروان: تفاهمات مبدئية مع الكوريين لتنظيم سوق الاتصالات والتحويل باليورو ❐ الحكومة الكورية رفضت مقترحا باندماج الشركة مع منافستها كينج سونج شريف عمر ومصطفى طلعت حققت شركة أوراسكوم للاتصالات والتكنولوجيا القابضة «OTMT» 23 مليون يورو، تمثل حصتها بأرباح شركتها الشقيقة شيو تكنولوجى جوينت

❐ مروان: تفاهمات مبدئية مع الكوريين لتنظيم سوق الاتصالات والتحويل باليورو

❐ الحكومة الكورية رفضت مقترحا باندماج الشركة مع منافستها كينج سونج



شريف عمر ومصطفى طلعت

حققت شركة أوراسكوم للاتصالات والتكنولوجيا القابضة «OTMT» 23 مليون يورو، تمثل حصتها بأرباح شركتها الشقيقة شيو تكنولوجى جوينت فينتشر «كوريولينك» العاملة فى كوريا الشمالية، عن عام 2016.

وقال مروان حسين، مدير علاقات المستثمرين بأوراسكوم للاتصالات، إن شركته حصلت حتى نهاية ديسمبر الماضى ما يعادل 260 مليون جنيه من كوريولينك من نصيبها فى الأرباح، وفى فبراير الماضى على 10 ملايين أخرى، لتصل بذلك القيمة الإجمالية إلى 270 مليون جنيه.

وأوضح حسين، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه تم الاتفاق مع الشركة الكورية على تحويل باقى المبلغ خلال العام الحالى، مع تحديد سعر تحويل اليورو بنفس سعر يوم إجراء التحويل من كوريا الشمالية.

ويتداول اليورو حاليا قريباً من مستوى 20.44 جنيه، وفقاً للبنك المركزى المصرى.

وتمتلك أوراسكوم %75 من «كوريولينك»، ولجأت لتصنيفها كشركة شقيقة بعد تزايد حدة القيود والصعوبات المالية والتشغيلية التى تواجه «كوريولينك» نتيجة العقوبات الدولية المفروضة على كوريا بسبب برنامجها النووى.

وأشار حسين إلى أن حصة أوراسكوم ما زالت %75 من رأسمال كوريولينك، وتم إدراج توزيعات الأرباح تحت بند سيولة متاحة بالقوائم المالية الأخيرة لأوراسكوم.

وأكد أن أوراسكوم توصلت مع الجانب الكورى لتفاهمات مبدئية لتنظم العمل بسوق الاتصالات الكورى، من شأنه التقسيم العادل لعدد المستخدمين بين كوريولينك وشركة كينج سونج نت الحكومية، بالإضافة لتحويل كل الأرصدة النقدية الخاصة بكوريولينك المدرجة بعملة الوون الكورى الشمالى إلى اليورو، فضلاً عن وضع قواعد تسمح بتوزيع الأرباح.

وأوضح أن إدارة أوراسكوم سعت لإيجاد حلول للوضع التشغيلى لكوريولينك من خلال المفاوضات مع الجانب الكورى، وتتضمن اندماج كوريولينك مع مشغل الاتصالات المحلى الثانى، والمملوك بالكامل لحكومة كوريا الشمالية، إلا أن الحكومة الكورية رفضت هذا الأمر.

وبدأت «كوريولينك» العمل فى سوق الهواتف المحمولة بالسوق الكورية الشمالية منذ 2008، وسط انعدام للمنافسة، إلى أن أطلقت الحكومة الكورية شركة منافسة تحت اسم «كينج سونج نت» خلال السنوات الأخيرة.

وتتمثل عقوبات المجتمع الدولى على كوريا الشمالية فى تقييد المعاملات المالية، ومنع تصدير واستيراد السلع والخدمات، بما فى ذلك السلع اللازمة لتشغيل وصيانة وتطوير شبكات الاتصالات، إضافة إلى قيود تؤثر على قدرة الشركة التابعة على تحويل أرباح للشركة الأم مع غياب سوق صرف حرة للعملات بكوريا، هذا بخلاف إنشاء كوريا لشبكة اتصالات أخرى.

وقال مدير علاقات المستثمرين فى أوراسكوم إن تطورات أوضاع شركته بكوريا الشمالية جيدة حتى الآن، وتابع: «لا يمكن القول إن الشركة تعمل بحرية مماثلة للعمل فى باقى الأسواق الأخرى، كما أن هناك صعوبة لبحث مستقبل باقى الاستثمارات والأصول الموجودة هناك، ولكن الأهم حالياً هو التوصل لاتفاق مبدئى».

وأكد حسين أن أوراسكوم ستوظف المبلغ المذكور فى البحث عن فرص استثمارية بالسوق المصرية والإفريقية.

وحققت أوراسكوم للاتصالات أرباحاً بقيمة 897.5 مليون جنيه خلال 2016 مستفيدة من قرار تعويم الجنيه مقابل خسائر بلغت 3.6 مليار فى 2015 يبلغ رأسمالها 2.2 مليار جنيه، موزعاً على 5.2 مليار سهم، بقيمة اسمية 0.42 جنيه للسهم.

وأقرت الجمعية العامة العادية لأوراسكوم للاتصالات، نهاية مايو الماضى، مقترح مجلس الإدارة بتوزيع 10 قروش من الأرباح على المساهمين، بإجمالى توزيعات 524.5 مليون جنيه.

يشار إلى أن رجل الأعمال نجيب ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا زار كوريا الشمالية خلال أبريل الماضى، والتقى نائب رئيس قسم الشؤون السياسية لحزب العمل الحاكم فى البلاد، لى سو يون.