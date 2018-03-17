32 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

أماني العزازي
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم السبت أن إجمالي حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم السبت 32 سفينة.
وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن وخروج 3 سفن في ظل تواجد 5 سفن على الأرصفة، فضلا على أن من المنتظر دخول سفينتين
كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول5 سفن وخروج 3 سفن في ظل تواجد سفينتين على الأرصفة، فضلا عن انتظار دخول 4 أخريات.
وسجل أيضا ميناء غرب بورسعيد تواجد سفينة بضاعة عامة على الأرصفة، ومن المنتظر دخول 3 سفن
وأكد موانئ بورسعيد أنه جاري تسهيل كافة الإجراءات لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء