نقل وملاحة

32 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد اليوم السبت

سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات
أماني العزازي 2:44 م, السبت, 7 نوفمبر 20 2:44 م, السبت, 7 نوفمبر 20

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أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، عن أن إجمالي حركة السفن اليوم السبت، 32 سفينة، وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات، ومغادرة 3 ومتواجد علي الأرصفه 5 ومن المنتظر دخول 6 سفن حاويات.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات، و مغادرة 4 سفن حاويات، ومتواجد علي الأرصفه سفينتين حاويات و بضائع عامه ومن المنتظر دخول 5 سفن حاويات و سفينة بضائع عامه.

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وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء .

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بقلم أماني العزازي

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