32 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد اليوم السبت

أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، عن أن إجمالي حركة السفن اليوم السبت، 32 سفينة، وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات، ومغادرة 3 ومتواجد علي الأرصفه 5 ومن المنتظر دخول 6 سفن حاويات.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات، و مغادرة 4 سفن حاويات، ومتواجد علي الأرصفه سفينتين حاويات و بضائع عامه ومن المنتظر دخول 5 سفن حاويات و سفينة بضائع عامه.

وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء .