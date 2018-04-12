32 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد الخميس

أمانى العزازى أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الخميس 32 سفينة. وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن وخروج 5 سفن وموجود على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3

أمانى العزازى

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الخميس 32 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن وخروج 5 سفن وموجود على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.

ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن و خروج 2 سفينة وموجود على الأرصفة 2 سفينة ومن المنتظردخول 4 سفن.

كما سجل الميناء خروج 1سفينة بضائع عامة، ويتواجد على أرصفة الميناء 2 سفينة.

وأوضحت موانئ بورسعيد ، أنه جار تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من والى الميناء .