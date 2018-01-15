نقل وملاحة

32 سفينة.. إجمالى الحركة بمؤانئ بورسعيد

أمانى العزازى: أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس بأن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الإثنين بلغ 32 سفينة.وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن  وموجود على الارصفة 6 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخو
15 يناير، 2018 15 يناير، 2018

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أمانى العزازى: 

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس بأن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الإثنين بلغ 32 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن  وموجود على الارصفة 6 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن وخروج 3 سفن وموجود على الارصفة 3 سفن، وسجل الميناء دخول 1 سفينة بضائع عامة وخروج 1 سفينة ويتواجد على أرصفة الميناء 2 سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول 2 سفينة.

وجار تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من والى الميناء.

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