32 سفينة.. إجمالى الحركة بمؤانئ بورسعيد

أمانى العزازى: أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس بأن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الإثنين بلغ 32 سفينة.وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن وموجود على الارصفة 6 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخو

أمانى العزازى:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس بأن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الإثنين بلغ 32 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن وموجود على الارصفة 6 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن وخروج 3 سفن وموجود على الارصفة 3 سفن، وسجل الميناء دخول 1 سفينة بضائع عامة وخروج 1 سفينة ويتواجد على أرصفة الميناء 2 سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول 2 سفينة.

وجار تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من والى الميناء.