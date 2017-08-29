32 جهة حكومية تشارك فى تنفيذ خطة حماية الحجاج

- تهيئة وتسخير جميع الامكانات المادية والبشرية لتأمين موسم الحج جندت المديرية العامة للدفاع المدنى فى المملكة أكثر من 17 ألف من رجالها مدعومين بأكثر من ثلاثة آلاف آلية ومعدة متطورة، لحماية الحجاج من المخاطر فى أعمال ومناطق الحج. وأكدت المديرية جاهزيتها لمواجهة الطوارئ والحفاظ على سلامة الحجاج فى م

– تهيئة وتسخير جميع الامكانات المادية والبشرية لتأمين موسم الحج



جندت المديرية العامة للدفاع المدنى فى المملكة أكثر من 17 ألف من رجالها مدعومين بأكثر من ثلاثة آلاف آلية ومعدة متطورة، لحماية الحجاج من المخاطر فى أعمال ومناطق الحج.

وأكدت المديرية جاهزيتها لمواجهة الطوارئ والحفاظ على سلامة الحجاج فى مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، من خلال خطط يشارك فيها أكثر من 32 جهة حكومية واستشارية.

ولفتت استحداث تقنيات فى الخرائط الرقمية لمنطقة المشاعر لتوضيح المتغيرات التى تستجد باستمرار على المنطقة، لافتة إلى استخدام التطبيقات الذكية فى تحديد المواقع والاستدلال على مواقع الحوادث والوصول لها بسهولة، فيما يستخدم هذا العام تطبيق لتحديد المواقع والاستشعار لأكثر من ثلاثة آلاف موقع داخل المشاعر المقدسة والاستدلال عليها والوصول لها بأقرب وقت.

كما تم الانتهاء من كافة الترتيبات لانتشار القوات المشاركة فى تنفيذ الخطة العامة للطوارئ بالحج، لمواجهة المخاطر الافتراضية التى تضمنتها الخطة.

وتتضمن خطة الدفاع المدنى، مهام وتعليمات السلامة لجميع العاملين فى المشاعر المقدسة، ومنها منع إغلاق مخارج الطوارئ، والتأكيد على وجود اشتراطات السلامة فى المخيمات ومساكن الحجاج، وتعميم هذه التعليمات على مؤسسات الطوافة، وتصميم وتنفيذ مواد للتوعية بأضرار المخالفات لتعليمات الدفاع المدنى بلغات عدة وطرحها على الحجاج، وتقديم الرسائل التوعوية بمختلف الوسائل الإعلامية وبثها فى الشاشات الموجودة فى الحرمين الشريفين.

أما فيما يخص خطة الدفاع المدنى فى مشعر منى، فهى تقوم على مرتكزات أساسية تتضمن الجانب الوقائى قبل وقوع الخطر من خلال التحليل حيث يعمل الدفاع المدنى منذ حج العام الماضى على المسح الجيولوجى للمواقع الحرجة، والقيام بعملية مسح المنطقة بواسطة فريق السلامة والإطفاء، والحماية المدنية والتفتيش الدورى، للتأكد من التزامها بمتطلبات السلامة.

وفى مشعر عرفة، يقوم الدفاع المدنى برقابة دائمة لجبل الرحمة ومسجد نمرة، إذ وضعت أبراج مجهزة بمشعر عرفات بكل زواياه وتم استبدال الخيام التقليدية بمخيمات معالجة ذات جودة ومقاومة عالية.

وفى مكة المكرمة سوف يتم تخصيص قوة الحرم الشريف، والتى تتكون من 60 فرقة تتمركز فى الحرم، لتقديم المساعدة للحجاج المرضى خارج الحرم، ويتم دعمها من قوة الإسناد من المشاعر.

وتشارك الدفاع المدنى 32 جهة حكومية، فى تنفيذ هذه الخطة، بالإضافة إلى الاستعانة بفرق المتطوعين فى الدفاع المدنى لإنجاز بعض المهام لمساعدة الجهات المعنية فى تأمين وتوفير الراحة اللازمة للحجاج لأداء المناسك، وإرشادهم فى مناطق الحج بالعاصمة المقدسة، والمدينة المنورة ونزولاً عند رغبة بعض الشباب الذين يرغبون فى العمل التطوعى من منطلق حبهم فى خدمة ضيوف الرحمن.

ويُعد التكامل بين الوزارات والهيئات والجهات الحكومية بالمملكة، حجر الزاوية والعماد الذى ترتكز عليه آليات تحقيق الأهداف المرجوة بموسم حج هذا العام، والتى تركز على تهيئة وتسخير كافة الامكانات المادية والبشرية لتأمين موسم الحج والتنسيق بين الجهات المعنية لمواجهة ما قد يحدث من الافتراضات الواردة فى الخطة، وتوفير السلامة لضيوف بيت الله الحرام من كافة أخطار الحوادث والكوارث واتباع كافة إجراءات الإغاثة الفورية وأعمال الإخلاء والإيواء وتوفير الإعاشة للمتضررين واتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لحماية الحجاج والمواطنين واتباع أفضل السبل وأنجحها لاستكمال الحج بعيداً عن جميع المخاطر وما يهدد سلامتهم.

الألياف البصرية لتأمين الحج هذا العام

قامت وكالة وزارة الداخلية للتخطيط والتطوير الأمنى، بالعديد من الاستعدادات اللازمة لتأمين ضيوف بيت الله الحرام، لموسم حج هذا العام 1438هـ.

وكان أبرز تلك الاستعدادات مشاريع برنامج شبكة الألياف البصرية الخاصة بالوزارة، التى ستربط منطقة الرياض بمنطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتغطية مشعر منى، ومزدلفة، وعرفة، بكاميرات المراقبة عالية الدقة، إلى جانب التطبيقات الخاصة بشبكة الاتصال اللاسلكى عالى السرعة، التى تهدف لدعم مهام القطاعات الأمنية والخدمية المشاركة بخطط موسم الحج لراحة ضيوف الرحمن وتقديم أعلى الخدمات الأمنية.

وتستخدم وزارة الداخلية أحدث التقنيات الخاصة ببرنامج الاتصال الأمنى الموحد لمشاريع شبكات الاتصالات اللاسلكية عالية السرعة (الجيل الرابع)، والتى تساعد فى حماية رجل الأمن خلال تأدية عمله، حيث تمثل نقلة نوعية للوزارة من خلال استخدام الأنظمة الحديثة لمرونة تبادل المعلومات الحية، وتقدم اتصالات متنقلة للصوت والبيانات بسرعة عالية وسرية وأمان بما يرفع من كفاءة أداء الجهات الأمنية لمهامها خلال مواسم الحج والعمرة، وخلال العمل الأمنى اليومي.

قوات أمن الحج والعمرة تتأهب لاستقبال حجاج بيت الله الحرام

تتأهب إدارة أمن الحج والعمرة لاستقبال حجاج ‏بيت الله الحرام فى الحرمين الشريفين حيث اتخذت كافة التدابير الأمنية والتنظيمية لخدمة ضيوف الرحمن. ويتمثل أمن الحج والعمرة فى القوة الخاصة لأمن المسجد النبوى الشريف فى المدينة المنورة، والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.

وقد وضعت القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة فى مكة المكرمة خططها الأمنية اللازمة والخطط الوقائية للمحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن وتسخير كافة الإمكانات لخدمتهم.