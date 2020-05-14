اتصالات وتكنولوجيا

32 ألف جنيه سعر هاتف سامسونج القابل للطي “جالاكسي فولد”

بلغ سعر جهاز «Galaxy A10 1» نحو 1880 جنيه
المال - خاص 2:10 م, الخميس, 14 مايو 20 2:10 م, الخميس, 14 مايو 20

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رصدت «المال» أسعار هواتف سامسونج بالسوق المحلية شهر مايو الحالي، وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة سامسونج مصر.

وقدرت أسعار موايلات القابل للطي جالاكسي فولد “Galaxy Z FLIP” نحو 23 ألفًا و999 جنيهًا، وسعرت أجهزة “Galaxy FOLD” بقيمة 32 ألف جنيه.

واستقرت أسعار هواتف “Galaxy piton 310” عند مستوى 429 جنيهًا، وسعرت جهاز “Galaxy A10 1” بنحو 1880 جنيهًا.

وأبقت الشركة أسعار موبايلات سامسونج “A 10s” عند 2222 جنيهًا، وبلغت أجهزة “Galaxy A20s” نحو 2799 جنيها.

وحددت أسعار موبايلات “Galaxy A30s” فئة 64 جيجا بنحو 3 آلاف و575 جنيهًا، وسعرت “A 30s” فئة 128 جيجا بقيمة 3 آلاف و875 جنيهًا.

وسجلت أسعار هواتف “Galaxy A30” نحو 4150 جنيه، وبلغت أجهزة “A51” قيمة 4 آلاف و999 جنيهًا.

وجاءت أسعار موبايلات سامسونج “Galaxy A70” بقيمة 6 آلاف و499 جنيهًا، وسعرت هواتف “Galaxy A71” بنحو 6 آلاف و999 جنيهًا.

واستقرت أسعار هواتف “Galaxy Note 10 LITe” عند مستوى 8 آلاف و999 جنيهًا، وسعرت أجهزة “Galaxy 10” بقيمة 15 ألفًا و599 جنيهًا.

وأبقت الشركة على أسعار أجهزة “Galaxy 10 plus” عند 18 ألفًا و99 جنيهًا خلال شهر مايو الحالي.

وتوضح القائمة التالية؛ أحدث قائمة سعرية للعلامة لهواتف سامسونج في مصر خلال مايو الحالي:

أسعار هواتف سامسونج

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بقلم المال - خاص

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