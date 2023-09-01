315 شركة تشارك في بطولة الاتحاد العام للشركات ببورسعيد

يفتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم ببورسعيد بطولة الاتحاد العام الرياضي للشركات والتي تستمر لمدة شهر حيث أطلق الوزير شعلة البطولة من مدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية والتي تقام تحت شعار ” اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد ” وينظمها الاتحاد الرياضي العام للشركات برئاسة المهندس حسن كامل بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وأعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، أن محافظة بورسعيد أتمت كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال بطولة الجمهورية للشركات فى نسختها رقم 56 والتى تقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والتى تبدأ فعالياتها مساء اليوم بالمدينة الرياضية ببورسعيد،

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن البطولة تشمل مسابقات متنوعة تصل لـ 137 مسابقة ويشارك فيها 21 ألف من 315 شركة مختلفة من مختلف محافظات الجمهورية ، ووجه المحافظ الشكر لجميع الأجهزة التنفيذية لما تبذله من جهد لإنجاح البطولة وتقديم كافة التسهيلات من دعم لوجستى وتجهيزات لكافة أماكن الألعاب والإقامة .

وأكد أن البطولة تحظي بأهمية كبيرة نظرًا لتقديمها خدمات للقطاع العمالي وتشمل المنافسات في هذه البطولة مجموعة متنوعة من الألعاب والفعاليات الرياضية والثقافية والفنية ، وتعكس التزام الشركات بتعزيز النشاط الرياضي وتشجيع الموظفين على ممارسة الرياضة واعتبارها جزءًا أساسيًا من حياتهم المهنية والشخصية .

ومن المقرر أن يتضمن حفل الافتتاح طابور العرض وحملة الأعلام للفرق والمحافظات المشاركة والحفل الفنى الفلكلورى الذى يقام بالتزامن مع اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة.