314 مليون جنيه انخفاضًا فى تعويضات شركات تأمين الممتلكات خلال 2019 /2020

شهدت فاتورة التعويضات المباشرة فى شركات تأمين الممتلكات- البالغة 23 بما فيها المصرية لضمان الصادرات- انخفاضًا ملحوظًا فى العام المالى الماضى (2020/2019) بقيمة 314 مليون جنيه تقريبا إذ سجلت 8.3 مليار ، مقابل 8.6 مليار فى العام المالى السابق 2019/2018، بنسبة انخفاض تصل إلى %3.7 .

37.4 % نصيب مصر للتأمين من التعويضات المباشرة

وبلغ نصيب شركات التأمين الحكومية– مصر للتأمين- %37.4 من التعويضات بإجمالى 3.1 مليار جنيه تقريبًا، مقابل 5.2 مليار موزعين على 22 شركة تأمين تابعة للقطاع الخاص بنسبة %62.6.

ضبط السياسة الاكتتابية وانتقاء المخاطر يخفضان حصة مصر للتأمين لـ37.4%

ووفقًا لنتائج أعمال سوق التأمين فيما يتعلق بالتعويضات المباشرة، تراجع نصيب مصر للتأمين بنسبة ملموسة لتصل إلى %37.4 فقط فى 2020 ، مقابل %40.3 فى 2019 ، نتيجة ضبط السياسة الاكتتابية وانتقاء المخاطر وفقًا لتبريرات مسئول تأمينى بارز.

فى المقابل، لامس نصيب شركة “أكسا” للتأمين من فاتورة التعويضات المباشرة مستوى المليار جنيه، بنسبة %11.2من إجمالى فاتورة التعويضات المباشرة على مستوى السوق فى 2020، مقابل %6.4 فقط فى 2019 ، بقيمة 545.2 مليون جنيه.

تراجع فاتورة التعويضات المباشرة في 4 شركات تأمين

من ناحية أخرى، تراجعت فاتورة التعويضات المباشرة والأهمية النسبية فى 4 شركات تأمين ممتلكات خلال 2020، مقارنة مع 2019.

وضمت قائمة الشركات الأربع- بخلاف مصر للتأمين- كلا من “أليانز”و”رويال “ و”ميدجلف” و”الجمعية المصرية للتأمين التعاوني” فيما ثبتت الأهمية النسبية للتعويضات المباشرة فى شركتين، خلال عامى 2020 و2019 ، وهما “المهندس للتأمين” و”AIG”.

من ناحية أخرى، شهدت الأهمية النسبية – أو نصيب الشركة– للتعويضات المباشرة ، ارتفاعًا فى 16 شركة على مستوى السوق، فى نشاط تأمين الممتلكات والمسئوليات، وأبرزها “أكسا” و”بوبا” و”المجموعة العربية المصرية للتأمين” و”قناة السويس” و”وثاق للتأمين التكافلي”.