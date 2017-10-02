312 مليون جنيه قروضاً مستهدفة لغرب الدلتا للكهرباء

عمر سالمكشف مصدر مسئول بشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، أن إجمالى القروض التى ستحصل عليها الشركة خلال العام المالى الجارى 2017 /2018 سيصل لنحو 312 مليون جنيه لتمويل مشروعاتها.وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ«المـال»، أن القروض سيتم توجيهها لتمويل الخطة الاستثمارية للشركة خلال العام المال

عمر سالم

كشف مصدر مسئول بشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، أن إجمالى القروض التى ستحصل عليها الشركة خلال العام المالى الجارى 2017 /2018 سيصل لنحو 312 مليون جنيه لتمويل مشروعاتها.

وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ«المـال»، أن القروض سيتم توجيهها لتمويل الخطة الاستثمارية للشركة خلال العام المالى الجارى والتى يصل إجماليها لنحو 461.5 مليون جنيه منها 149.2 مليون من الموارد الذاتية للشركة.

وأشار المصدر إلى أن مشروعات الإحلال وإنشاء مشروعات جديدة ستصل استثماراتها لنحو 238.3 مليون، كما يصل إجمالى مشروعات الإحلال والتجديد لنحو 111.3 مليون، فيما تبلغ مشروعات تحسين الاداء 14.8 مليون جنيه، وأخرى بنحو 97 ألف جنيه.

وكانت «المال» قد نشرت أن شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء، تعتزم ضخ 462 مليون جنيه، استثمارات خلال العام المالى المقبل 2017 /2018، مقارنة، بنحو 530 مليونا خلال العام المالى الماضى، فيما يصل إجمالى المصروفات الخاصة بالشركة خلال العام المالى المقبل إلى 15.208 مليار جنيه بانخفاض 109 ملايين عن العام المالى الماضى.

فى السياق ذاته، قال محمد أبو سنة، رئيس شركة غرب الدلتا للإنتاج، أن الشركة انتهت من تحديث محطتى كهرباء مطروح وسيدى كرير بتكلفة مالية تصل إلى 14.8 ملايين جنيه.

وأضاف أن الشركة قامت بتحديث الغلاية الثانية لمحطة كهرباء مطروح بتكلفة مالية نحو 5.6 مليون جنيه، كما قامت بتحديث اجهزة قياس انبعاثات المدخنة بتكلفة تصل لنحو 9.2 مليون جنيه عن طريق إحدى الشركات الأجنبية.

وأشار أبوسنة فى تصريحات لـ«المال»، إلى أن هناك عملية إحلال وتجديد لمحطة كهرباء أبوقير، بتكلفة مالية تصل إلى 16 مليون جنيه، عبر توريد وتركيب طلمبة تبريد رئيسية، ومستلزماتها للوحدة الخامسة، ووصلت نسبة التنفيذ %74، كما وردت وركبت علب المسخن الغازى للوحدات، 3 و4 وتنفيذ نحو %100.

ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ 7 ﻣﺤﻄﺎﺕ، هى: ﺃﺑﻮﻗﻴﺮ وﺳﻴﺪى ﻛﺮﻳﺮ وﻣﻄﺮﻭﺡ وﺩﻣﻨﻬﻮﺭ وﻛﻔﺮ ﺍﻟﺪﻭﺍﺭ وﺍﻟﺴﻴﻮﻑ وﻛﺮﻣﻮﺯ، وتقع ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ فى ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ الجغرافى ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، وﺍﻟﺒﺤﻴﺮﺓ وﻣﻄﺮﻭﺡ، وتبلغ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛَّﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ 5000 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ، ﺗﻤﺜﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ %14 ﻣﻦ إجمالى ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪة.