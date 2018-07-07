31.6 % زيادة بأقساط التأمين على الحياة بنهاية فبراير

مروة عبد النبى والشاذلى جمعةسجلت شركات التأمين على الحياة، ارتفاعًا فى الأقساط التأمينية تجاوز 31.6%، بنهاية فبراير الماضى، مقارنة بنظيره السابق، وبلغت الحصيلة 4.4 مليار جنيه مقابل 3.4 مليار جنيه.وأوضح تقرير الأنشطة المالية غير المصرفية، لشهر مارس الماضى، والصادر -اليوم السبت- عن هيئة الرقابة ال

مروة عبد النبى والشاذلى جمعة

سجلت شركات التأمين على الحياة، ارتفاعًا فى الأقساط التأمينية تجاوز 31.6%، بنهاية فبراير الماضى، مقارنة بنظيره السابق، وبلغت الحصيلة 4.4 مليار جنيه مقابل 3.4 مليار جنيه.

وأوضح تقرير الأنشطة المالية غير المصرفية، لشهر مارس الماضى، والصادر -اليوم السبت- عن هيئة الرقابة المالية، أنه بالرغم من ثبات مبالغ التأمين بالنسبة للوثائق الجديدة لتأمينات الحياة لكنها زادت للوثائق السارية، مما أدى إلى تزايد مبالغ التامين بصفة عامة، ووصلت مبالغ التأمين 907 مليارات جنيه، مقابل 801 مليار جنيه، بنسبة زيادة 13.3%.

وتزايدت الوثائق الجديدة والسارية لتأمينات الحياة والتى بلغت 2.34 مليون وثيقة حتى نهاية شهر فبراير الماضى 2018، مقابل 2.12 مليون وثيقة بزيادة 22 مليون وثيقة، بنسبة زيادة قدرها 10.5 % متركزة فى الوثائق الفردية، مما أدى إلى تزايد حجم الأقساط التأمينية المحصلة للشركات.