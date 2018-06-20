31.5 مليون وحدة مبيعات السوق العالمية.. وتويوتا وفولكس فاجن فى الصدارة

أحمد شوقى بلغت مبيعات السيارات على المستوى العالمى 31.5 مليون وحدة؛ خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجارى، بزيادة تقارب %5 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضى. وفقًا لتقرير مؤسسة «focus2move» لأبحاث سوق السيارات؛ تصدرت العلامة اليابانية تويوتا قائمة العلامات…

أحمد شوقى

بلغت مبيعات السيارات على المستوى العالمى 31.5 مليون وحدة؛ خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجارى، بزيادة تقارب %5 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضى.

وفقًا لتقرير مؤسسة «focus2move» لأبحاث سوق السيارات؛ تصدرت العلامة اليابانية تويوتا قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا على مستوى العالم؛ بمبيعات بلغت 2.8 مليون وحدة بزيادة %0.6 مقارنة بمبيعاتها خلال نفس الفترة من 2017؛ لتصل حصتها السوقية إلى %9.2 من المبيعات العالمية، وفى المرتبة الثانية حلت فولكس فاجن بمبيعات بلغت 2.3 مليون وحدة بزيادة تقارب %6.1؛ بحصة سوقية %7.5؛ فيما جاءت فورد فى المركز الثالث بواقع 1.9 مليون وحدة متراجعةً بنسبة %5.9 لتستقر حصتها السوقية عند %6.1.

أما الصانع اليابانى نيسان، وصلت مبيعاته إلى 1.6 مليون وحدة محتلًا المركز الرابع؛ بعد أن فقد %0.3 من مبيعاته تقدر الحصة السوقية له %5.3؛ فيما حلت هوندا فى المركز الخامس بمبيعات وصلت إلى 1.5 مليون وحدة تقريبًا متراجعةً بنسبة 1.3% لتصل حصتها إلى %. 4.8

تمكنت هيونداى من اقتناص المركز السادس بحصة سوقية بلغت %4.6 من المبيعات العالمية بواقع 1.4 مليون سيارة محققة زيادة تقارب %2.4؛ وتبعتها شيفروليه فى المرتبة السابعة بحصة سوقية %4.3 بواقع 1.3 مليون سيارة بعد أن حسنت أداءها بواقع %4.5 ثم كيا التى حلت فى المركز الثامن بمبيعات قاربت 242 ألف وحدة محققة نموًا بواقع %2.4، وحصة سوقية بلغت %3.1. كان المركز التاسع من نصيب الصانع الفرنسى رينوالذى اقتنص %2.9 من المبيعات العالمية بواقع 878 ألف سيارة بزيادة %3.9 فيما جاءت مرسيدس فى المرتبة العاشرة بحصة تقارب %2.9 ضمن ترتيب العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات بمختلف انواعها بعد أن باعت 872 ألف سيارة محققة زيادة بنسبة %6، وبالنظر إلى شريحة السيارات الفاخرة؛ فإن مرسيدس جاءت فى المقدمة.

وبمقارنة السوق المحلية بالأداء على المستوى العالمي؛ فإن نسبة النمومحليا بلغت %35.9 لتصل مبيعات السيارات بمختلف انواعها إلى 49.1 ألف سيارة مقابل 36.1 ألف خلال الفترة ذاتها من 2017.

يوضح الرسم المرفق مبيعات أكثر 10 علامات على مستوى العالم، ومبيعاتها فى مصر؛ ويتبين من البيانات أن خريطة سوق السيارات المحلية تختلف بشكل كبير عن الوضع العالمي؛ وتأتى شيفروليه فى صدارة السوق المحلية، ثم هيونداى، ونيسان، ورينو، وتويوتا، وكيا، وميتسوبيشى، وأوبل، وشيرى، ثم بايك فى المركز العاشر.