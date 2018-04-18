31.5 مليون جنيه أرباح قناة السويس لتوطين التكنولوجيا فى 6 أشهر

رحب عزالدينأظهرت نتائج أعمال شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، ارتفاع صافى أرباحها بنسبة 14% إلى 31.6 مليون جنيه، خلال النصف الأول المنتهى فبراير 2018.وسجلت الشركة صافى ربح قدره 27.8 مليون جنيه، في الفترة المقارنة من عام 2017، وصافى ربح قدره 17.6 مليون جنيه، خلال الربع الأول المنتهى سبتمبر ال

رحب عزالدين

أظهرت نتائج أعمال شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، ارتفاع صافى أرباحها بنسبة 14% إلى 31.6 مليون جنيه، خلال النصف الأول المنتهى فبراير 2018.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 27.8 مليون جنيه، في الفترة المقارنة من عام 2017، وصافى ربح قدره 17.6 مليون جنيه، خلال الربع الأول المنتهى سبتمبر الماضى، مقابل 13.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2017.

وحققت الشركة صافى ربح قدره 46 مليون جنيه خلال السنة المالية من سبتمبر 2016 وحتى أغسطس 2017، مقابل أرباح بقيمة 64.6 مليون جنيه خلال 2015-2016.

وأقرت الشركة صرف توزيع نقدى على المساهمين بقيمة 47 قرشاً للسهم، تصرف على قسطين عن السنة المالية المنتهية.