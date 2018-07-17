31.5 ألف جنيه أعلى سعر للمتر التجاري في بني سويف الجديدة

محمود زكي قال المهندس زعزوع سرول، نائب رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، إن الجهاز نجح في بيع 7 محلات تجارية بمنطقة الإسكان الاجتماعي، وسجل أعلى قيمة للمتر 31.5 ألف جنيه بأخر مزاد، مشيرًا إلى أن سعر المتر قفز بصورة كبيرة مقارنة بالمزاد الذي سبقه. وأضاف نائب رئيس الجهاز، في تصريحاته لـ"

محمود زكي



قال المهندس زعزوع سرول، نائب رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، إن الجهاز نجح في بيع 7 محلات تجارية بمنطقة الإسكان الاجتماعي، وسجل أعلى قيمة للمتر 31.5 ألف جنيه بأخر مزاد، مشيرًا إلى أن سعر المتر قفز بصورة كبيرة مقارنة بالمزاد الذي سبقه.



وأضاف نائب رئيس الجهاز، في تصريحاته لـ”المال”، أن المدينة تشهد طفرة في عملية بيع الوحدات التجارية مع تزايد الإقبال على السكن، وكذلك تنفيذ لعدد من المشروعات الخدمية.

وأكد أن الجهاز استلم 5304 وحدات إسكان اجتماعي من جانب المقاولين، بتكلفة إنشائية تقارب المليار جنيه، ويقوم الجهاز إذ قام الجهاز بتسليم أكثر من 2000 وحدة للمواطنين، بموجب جاوب التخصيص من جانب بنك التعمير والإسكان.

وأوضح أن الجهاز يقوم أيضًا بترفيق 415 قطعة إسكان متميز بالمدينة، ومن المتوقع بدء تسليم تلك القطع عقب عيد الفطر المبارك، وذلك للعملاء الذين فازوا خلال القرعة التي أجريت في الفترة الماضية.

وأشار إلى أنه تم إجراء مزاد بنظام حق الانتفاع بالحديقة العامة، والتي تقع في الحي السكني الثاني والتي تبلغ مساحاتها 16653 ألف متر مربع.

وأضاف أن تم عمل مزاد علني بالمدينة الأسبوع الحالي، وسجل أعلى سعر 300 ألف جنيه للسنة الواحدة، مشيرًا إلى أن ذلك أقل من التقديرات التي توقعها الجهاز قبل المزاد.

وأضاف أن مدة حق الانتفاع لتلك الحديقة تبلغ ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أن الأسعار تختلف من منطقة إلى أخرى.



وأشار إلى أن الجهاز يستعد لطرح توسعات المدينة على المكاتب الاستشارية، لأنها التصميمات الهندسية الخاصة بها.



وأضاف أنه تم الانتهاء من الرفع المساحي للأرض وكذلك عمل الجسات الخاصة بها على أن يبدأ الجهاز في ترفيق الأرض خلال الفترة المقبلة، وانتهى من ترفيق 20 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحات 160 ألف متر مربع، وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات الصناعية المتوسطة حيث أن طرح طرق الأراضي يتم من خلال هيئة التنمية الصناعية.