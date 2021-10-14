31.4 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2020-2021

حققت أعلى مستوى تاريخي لها

أظهرت البيانات الأولية ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2020/2021 ‏‏‏بمعدل 13.2%‏ بنحو 3.7 مليار دولار لتحقق أعلى مستوى تاريخي لها مسجلة نحو 31.4 مليار دولار (مقابل نحو 27.8 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة 2019/2020).

وكشف البنك المركزي في تقرير ميزان المدفوعات الصادر عنه، أن عجز الميزان التجاري البترولي تحسن طفيفًا ليقتصر على 6.7 مليون دولار فقط، مقابل عجز بلغ 421 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020.

كما أظهرت البيانات، أن هبوط العجز جاء نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 117.3 مليون دولار لتسجل نحو 8.6 مليار دولار، بينما انخفضت الوردات البترولية بمقدار 297 مليون دولار لتسجل 8.6 مليار دولار.

كما سجل معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال السنة المالية 2020/2021 فائضا بنحو 1.9 مليار دولار مقارنة بعجز بلغ 8.6 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة 2019/2020 تاثرا بجائحة كورونا.

واضاف المركزي أن هذا الفائض الكلي تحقق على الرغم من ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية إلي نحو 18.4 مليار دولار خلال 2020/2021، مقابل 11.2 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.

ويعتبر هذا الارتفاع مؤقت وجاء نتيجة اساسية للهبوط الملحوظ فى الإيرادات السياحية إلى أقل من نصف ما تم تحقيقه خلال العام المالي السابق متاثرة بالصدمة التى تعرضت لها السياحة الدولية أثر كورونا.

وحققت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال السنة المالية 2020/2021 فائضا بلغ نحو 1.9 مليار دولار مقارنة بعجز بلغ 8.6 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة 2019/2020 تاثرا بجائحة كورونا.

وكشف البنك المركزي في احدث تقاريره أن هذا الفائض الكلي تحقق رغم ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية إلي نحو 18.4 مليار دولار خلال 2020/2021، مقابل 11.2 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.