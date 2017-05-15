31 % نسبة الإصابة بارتفاع ضغط الدم في القاهرة الكبرى

قال الدكتور محسن إبراهيم، رئيس الجمعية المصرية لضغط الدم: إن مصر أكبر الدول فى العالم التى ترتفع فيها نسبة الوفيات من مرض ارتفاع ضغط الدم، حيث يصل متوسط الإصابة فى مصر إلى 26.3% من إجمالى السكان.

وأوضح فى كلمته بمؤتمر إطلاق حملة اعرف رقمك للوقابة من ارتفاع ضغط الدم إن منطقة القاهرة الأكثر إصابة فى مصر، حيث يرتفع معدل متوسط الإصابة إلى 31% بينما تصل إلى 21% بمحافظات الدلتا وتقل إلى 19% بمنطقة الواحات بالوادى الجديد بما يدل أن نمط الحياة يعد عاما أساسيا فى زيادة النسبة.

وأكد أن نمط الحياة يمثل 80% من الطرق المؤدية للإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم مثل الحركة والأكلات السرعية و20% للعامل الوراثى وهو غير قابل للتحكم.