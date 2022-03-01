بورصة وشركات

31 شركة سمسرة تتقاسم 49% من تعاملات المؤسسات في البورصة خلال شهرين

المجموعة المالية تستحوذ على 51%
أسماء السيد 12:38 م, الثلاثاء, 1 مارس 22 12:38 م, الثلاثاء, 1 مارس 22

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تقاسمت حوالي 31 شركة سمسرة على ما يقرب من 49% من تنفيذات المؤسسات في البورصة المصرية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين .

ورصدت “المال” توزيع حصص شركات السمسرة في تعاملات المؤسسات في البورصة المصرية في الفترة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر فبراير .

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية فقد هيمنت المجموعة المالية للسمسرة على النسبة الأكبر بحوالي 51% وحققت تداولات بقيمة 23.2 مليار جنيه وعدد 1.3 مليار ورقة مالية .

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ومن المركز الثاني والذي جاءت بهِ “هيرميس” للوساطة في الأوراق المالية وحتى المركز  الـ32 والذي جاءت بهِ شركة “تايكون لتداول الأوراق المالية” بواقع 31 شركة فقد تقاسمت هذه الشركات النسبة المتبقية من تعاملات المؤسسات  .

فيما حققت حوالي 45 شركة أخري نسب صفرية من بينها شركة الأهرام للسمسرة، و العمالقة للسمسرة، و فرست لتداول الأوراق المالية .

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وتجدر الإشارة إلي أن المجموعة المالية للسمسرة تصدر ترتيب شركات السمسرة في البورصة المصرية في الفترة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر فبراير الماضي لتُهيمن على 25% من إجمالي التعاملات .

وحققت الشركة تداولات بقيمة 23.5 مليار جنيه لصالح 1.3 مليار ورقة مالية، تلاها شركة “هيرميس للوساطة” بحصة سوقية 11.2% بتداولات بلغت 10.2 مليار جنيه وبحجم 1.8 مليار ورقة مالية .

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وفي المركز الثالث جاءت شركة “التجاري الدولي للسمسرة” بحصة سوقية 6.8% وبقيمة تداول بلغت 6.2 مليار جنيه، لصالح مليار جنيه، تلاها شركة “أرقام لتداول الأوراق المالية” بحصة سوقية 4.2% وبقيمة تداول 3.8 مليار جنيه وعدد 282.8 مليون جنيه .

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بقلم أسماء السيد

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