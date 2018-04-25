نقل وملاحة

31 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

امانى العزازيأعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الأربعاء بلغ 31 سفينة.وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن وخروج 4 سفن وموجود على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.ومن ناحيه أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 4 سفن
12:15 م, الأربعاء, 25 أبريل 18 12:15 م, الأربعاء, 25 أبريل 18

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امانى العزازي

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الأربعاء بلغ 31 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن وخروج 4 سفن وموجود على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.

ومن ناحيه أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 4 سفن وخروج 3 سفن ويتواجد على الأرصفة 2 سفينة ومن المنتظر دخول 2 سفينة.
 
كما سجل الميناء خروج 1 سفينة بضائع عامة وموجود على الأرصفة 1 سفينة ومن المنتظر دخول 1 سفينة. 

وجارى تسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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