31 سفينة إجمالى حركة الملاحة بميناءى السخنة والأدبية خلال أسبوع

من المنتظر دخول 6 سفن خلال اليومين المقبلين

أعلن المكتب الإعلامى التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الجنوبي ) عن استقبال ميناء الأدبية خلال الأسبوع الماضى حتى صباح اليوم “الأحد ” 21 سفينة، وعدد 8 سفن أمس حاويات شحن وتفريغ على الأرصفة ومن المنتظر دخول سفينتين.

كما أعلن ميناء السخنة عن إجمالى حركة السفن التي بلغت 10سفن خلال نفس الفتره ، حيث سجل الميناء دخول سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينة واحده محملة بالفحم ، حمولة 72398طن فحم وسفينة حاويات حمولة 1925 طنا.

ومن المنتظر دخول 6 سفن جديدة خلال اليومين المقبلين، وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.