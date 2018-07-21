31 سفينة إجمالى الحركة بموانئ شرق وغرب بورسعيد

أمانى العزازىأعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم السبت 31 سفينة.فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 7 سفن وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد د



أمانى العزازى

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم السبت 31 سفينة.

فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 7 سفن وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.

ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 2 سفينة و خروج 2 سفينة ومتواجد على الأرصفة 2 سفينة ومن المنتظر دخول 4 سفن.

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ويتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة.

وجار تسهيل إجراءات دخول وخروج السفن من وإلى الميناء.