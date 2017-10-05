31 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد

أمانى العزازىأعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامه للمنطقه الاقتصاديه لقناة السويس، أنها تعمل بشكل طبيعى وبطاقة جيده ويبلغ اجمالى الحركة اليوم 31 سفينه، وسجل ميناء غرب دخول 5 سفن حاويات ومغادرة 4 حاويات ومن المنتظر دخول سفينتى حاويات، كما سجل الميناء أيضا دخول سفينة بضائع عامه ومغادرة واحدة وم

أمانى العزازى

أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامه للمنطقه الاقتصاديه لقناة السويس، أنها تعمل بشكل طبيعى وبطاقة جيده ويبلغ اجمالى الحركة اليوم 31 سفينه، وسجل ميناء غرب دخول 5 سفن حاويات ومغادرة 4 حاويات ومن المنتظر دخول سفينتى حاويات، كما سجل الميناء أيضا دخول سفينة بضائع عامه ومغادرة واحدة وموجود على الأرصفة سفينه ومن المنتظر دخول سفينتى بضائع عامه، وبميناء شرق دخل 5 سفن حاويات ومغادرة سفينتى حاويات وموجود على الأرصفة 4 حاويات ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل الإجراءات اللازمه لدخول وخروج السفن.