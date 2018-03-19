31 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد اليوم الإثنين

نقل وملاحة

أمانى العزازي: أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الإثنين 31 سفينة . وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 7 سفن وخروج 6 سفن وموجود على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر…