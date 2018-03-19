31 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد اليوم الإثنين

أمانى العزازي:
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الإثنين 31 سفينة .
وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 7 سفن وخروج 6 سفن وموجود على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 1 سفينة.
كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 2 سفينة و خروج 4 سفن وموجود على الأرصفة 1 سفينة ومن المنتظر دخول 1 سفينة.
وسجل الميناء دخول 1 سفينة بضائع عامة وموجود على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 1 سفينة .
وجار تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من والى الميناء.