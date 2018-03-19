نقل وملاحة

31 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد اليوم الإثنين

أمانى العزازي: أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الإثنين 31 سفينة . وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 7 سفن وخروج 6 سفن وموجود على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر…

2:01 م, الأثنين, 19 مارس 18 2:01 م, الأثنين, 19 مارس 18

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أمانى العزازي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الإثنين 31 سفينة .

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 7 سفن وخروج 6 سفن وموجود على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 1 سفينة.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 2 سفينة و خروج 4 سفن وموجود على الأرصفة 1 سفينة ومن المنتظر دخول 1 سفينة.

وسجل الميناء دخول 1 سفينة بضائع عامة  وموجود على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 1 سفينة .

وجار تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من والى الميناء.

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