31% ارتفاعاً بأعداد السائحين فى يناير.. وأوروبا الغربية الأكثر إيفاداً

محمود محسنارتفعت أعداد السائحين خلال يناير 2018 مقارنة بمثيله من العام الماضى بنسبة %31، محققة 712.3 ألف سائح، مقابل 543.9 ألف فى الفترة نفسها من العام الماضى.وأوضح الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن أوروبا الغربية أكثر المناطق إيفاداً فى يناير الماضي بنسبة %31، وتليها أوروبا الشرقية بنس



محمود محسن

ارتفعت أعداد السائحين خلال يناير 2018 مقارنة بمثيله من العام الماضى بنسبة %31، محققة 712.3 ألف سائح، مقابل 543.9 ألف فى الفترة نفسها من العام الماضى.

وأوضح الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن أوروبا الغربية أكثر المناطق إيفاداً فى يناير الماضي بنسبة %31، وتليها أوروبا الشرقية بنسبة %25.8، ثم الشرق الأوسط %24.3، فأفريقيا %6.3.

ولفت المركزي إلى أن أعداد المناطق الأكثر إيفادا بلغت على التوالى (220719، 183465، 173257، 45189).

يذكر أن عدد السائحين تراجع فى يناير الماضى مقارنة بديسمبر 2017 بنسبة %10.2، الذى سجل 793.5 ألف سائح.

وأوضح المركزى للإحصاء أن عدد السائحين المغادرين بلغ 771.1 ألف سائح خلال يناير 2018، و721.4 ألف بديسمبر الماضى، بنسبة زيادة قدرها %6.9، مقابل 566 ألف سائح خلال يناير 2017، بارتفاع نسبته %36.2، وكان لأوروبا الغربية النصيب الأكبر فى عدد السائحين المغادرين بنسبة %30.7، ويليها أوروبا الشرقية بنسبة %24.9، ثم الشرق الأوسط بنسبة %26.5، ثم أفريقيا بنسبة %5.5.

وبالمقارنة بشهر يناير 2017 كانت الزيادة فى عدد السائحين المغادرين 205.1 ألف سائح بنسبة %36.2.

الجدير بالذكر أن عدد الليالى السياحية التى قضاها السائحون المغادرون بلغ 8.5 مليون ليلة خلال شهر يناير 2018، مقابل 7.6 مليون ليلة بديسمبر 2017، بنسبة زيادة قدرها %11.8 مقابل 4.3 مليون ليلة خلال فىيناير 2017 بنسبة زيادة قدرها %96.5.

وأشار الجهاز المركزى إلى أن الشرق الأوسط كان له النصيب الأكبرفى عدد الليالى السياحية بنسبة %29.3، ويليه أوروبا الغربية بنسبة %27.9، ثم أوروبا الشرقية بنسبة %21.3، ثم أفريقيا بنسبة %8.8.

وبالمقارنة بشهر يناير 2017 كانت الزيادة فى عدد الليالى السياحية 4.2 مليون ليلة بنسبة %96.5.

ولفت المركزى إلى أن عدد السائحين الوافدين من دول الاتحاد الأوروبى بلغ 244.7 ألف سائح خلال شهر يناير 2018، مقارنة بعدد 294.3 ألف سائح خلال ديسمبر 2017، بنسبة انخفاض قدرها %16.9 مقابل 155 ألف سائح خلال يناير 2017 بنسبة زيادة قدرها %57.9، وكانت ألمانيا أكثر الدول إيفاداً بنسبة %40، ويليها المملكة المتحدة بنسبة %10.8، ثم بولندا بنسبة %7.6.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الليالى السياحية التى قضاها السائحون المغادرون من دول الاتحاد الأوروبى بلغ 2.6 مليون ليلة يناير 2018 مقابل 2.8 مليون فى ديسمبر 2017، بنسبة انخفاض قدرها %5.9 مقابل 1.5 مليون ليلة خلال يناير 2017 بنسبة زيادة قدرها %77.9، وكان لألمانيا النصيب الأكبر فى عدد الليالى السياحية بنسبة %42.6، يليها المملكة المتحدة بنسبة %11.4، ثم إيطاليا %8.