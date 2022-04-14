ارتفعت تعاقدات تصدير الأقطان المصرية للموسم التصديرى 2021/ 2022، لتسجل نحو 56.9 ألف طن قطن، بما يعادل 1.1 مليون قنطار، وذلك منذ بداية الموسم التصديرى 2021/ 2022 فى أكتوبر حتى 10 أبريل الجارى.

وقال أحمد البساطى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، لـ«المال»، إن قيمة تعاقدات تصدير الأقطان المصرية سجلت 308 ملايين دولار، متجاوزة قيمة الموسم الماضى، رغم أن الكميات المصدرة خلاله، كانت أكبر من الجارى حتى الآن.

وكان حجم تعاقدات تصدير الأقطان المصرية خلال الموسم التصديرى الماضى 2020/ 2021، قد سجل 1.8 مليون قنطار قطن، بقيمة تعاقدات قاربت 237.4 مليون دولار.

أحمد البساطى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان

وأضاف البساطى أن مساحات الموسم الجديد بلغت ضعف مساحات العام الماضى، مشيرا إلى أن مساحة القطن العام الماضى بلغت 237 ألف فدان قطن أنتجت نحو 1.250 مليون قنطار زهر (القطن ببذرته قبل حلجه وتحويله القطن شعر).

ويرى رئيس اتحاد مصدرى الأقطان أن أسعار محصول القطن تتجه إلى الانخفاض العام المقبل، ما لم تتغير مساحاته فى الوجه القبلى، خاصة أن هناك فرصا لتوسع المزارعين فى زراعة الأرز بمحافظات الوجه البحرى نتيجة ارتفاع سعر المحصول، ولكن الأمر سيكون مرهونا بالمساحات التى ستحددها الدولة لزراعته لعوامل ترتبط باستهلاكه للمياه.

وسجلت أسعار الأقطان المصرية لمحصول 2021 ما يتجاوز 5000 جنيه للقنطار، مقارنة مع 2100 جنيه عام 2020.

وأكد البساطى أن أسعار الأقطان لمحصول العام المقبل مرهونة أيضا بحجم الإنتاج العالمى، خاصة البيما الأمريكى وحجم الطلب عالميا. وتبدأ زراعة محصول القطن بين مارس حتى يونيو من 2022، فيما يحين حصاد وبداية تسويق المحصول بين سبتمبر وأكتوبر من العام ذاته