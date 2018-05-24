308 سفن تعبر قناة السويس بحمولة 19.6 طن

المال – خاص

صرح الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، بأن حركة الملاحة شهدت خلال الأيام الستة الماضية من الجمعة وحتى الأربعاء، عبور 308 سفن بحمولة 19.6 مليون طن.



وقال مميش، فى تصريحات صحفية، إن الأرقام القياسية التى تسجلها حركة الملاحة بالقناة، تُعد مؤشراً مهما يعكس تحسن حركة التجارة العالمية والتطور في صناعة النقل البحرى واتجاه الترسانات العالمية لصناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة.



وأ ضاف أن ذلك هو ما استعدت له إدارة القناة بنظرة استباقية من خلال تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في رفع تصنيف القناة عالمياً بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية، علاوة على اتباع سياسات تسويقية جاذبة لتشجيع الخطوط الملاحية الكبرى على استخدام قناة السويس بدلاً من الطرق البديلة الأخرى.



وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن يوم الجمعة عبرت 51 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن، وشهد يوم السبت عبور 47 سفينة بحمولة 3.1 ملايين طن، كما عبرت يوم الأحد 56 سفينة قناة السويس، بحمولة 3.7 مليون طن، والاثنين 54 سفينة بحمولة 3.4 مليون طن، والثلاثاء 48 سفينة قناة السويس بحمولة 3 ملايين طن، وعبرت أمس الأربعاء قناة السويس 52 سفينة بحمولة 2.9 مليون طن من الاتجاهين، ليصل إجمالى عبور السفن خلال 6 أيام فقط إلى 308 سفن بحمولة 19.6 مليون طن.