308 آلاف طن.. وزير الزراعة يعلن الإفراج عن أكبر كمية أعلاف دفعة واحدة

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الإفراج عن أكبر كمية أعلاف دفعة واحدة، وبلغت 308 آلاف طن “الذرة والصويا” بحوالي 134 مليون دولار وهو يمثل أكبر كمية افراجات منذ تاريخ 16/10/2022 حتى الآن.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج.

وأضاف القصير أنه خلال الفترة من 4/5/2023 حتى 11/5/2023 تم الإفراج عن 308 آلاف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 134 مليون دولار وهى كمية إفراجات غير مسبوقه منذ تاريخ 16/10/2022.

وتابع أن الإفراج شمل 251 ألف طن من الذرة بحوالي 90 مليون دولار، وحوالي 57 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 43 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 1.4مليون دولار.

ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 11 مايو2023) 4.7 مليون طن منهم 3.5 مليون طن ذرة، و1.2 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف، بإجمالي 2.3 مليار دولار.

وأكد القصير أن الإفراج يستهدف توفير كميات في الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة.

وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي والجهاز المصرفي وبدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية.