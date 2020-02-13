3000 فرصة عمل في ملتقى توظيف أسيوط

فرص العمل المعروضة بالملتقي بينها مهن مهندس ميكانيكا وعمال إنتاج ، كول سنتر ، مدخل بيانات ، ومحاسب ، وفني إنتاج ، وأخصائي تمويل ، وكيميائيين

افتتح اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط ، يرافقه حازم علي حسن وكيل الوزارة مدير مديرية القوي العاملة ، والقيادات التنفيذية بالمحافظة ، الملتقى التوظيفى الثالث للشباب، والذى تنظمه المديرية بالتنسيق مع المحافظة، والذى يقام بحديقة الفردوس بمدينة أسيوط.

3000 فرصة عمل مقدمة من 32 شركة

ويوفر الملتقى ويوفر 3000 فرصة عمل للذكور والإناث، مقدمة من 32 شركة، منهم 3 شركات من خارج المحافظة.

وتصل رواتب الوظائف حدها الأقصى 3000 ألاف جنيه، وفقا للمهن والتخصصات والخبرات المطلوبة في الوظائف المختلفة، وذلك بمختلف المؤهلات العليا، وفوق المتوسطة، والمتوسطة، ، وبدون، فضلًا عن المهن الفنية من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة.

واستمع المحافظ ومدير المديرية لشرح من الشركات المشاركة فى الملتقى التوظيفى عن نسبة إقبال الشباب وحجم الفرص التى سيتم توفيرها للشباب وذلك فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير فرص عمل لائقة.

رسالة من وزير القوى العاملة لاقتحام سوق العمل بجدية

وكان وزير القوي العاملة محمد سعفان وجه رسالة عبر مدير المديرية للشباب المشارك في الملتقي للاتجاه نحو ريادة الأعمال، واقتحام سوق العمل بجدية.

وأعرب عن أمله في وضع خطة للشركات العارضة فرص العمل مع جهاز تنمية المشروعات لدعم الشباب لعمل مليون مشروع من المشروعات الصغيرة على أرض مصر، تزيد إلى 3 ملايين مشروعا صغيراً.

وأشار إلى الدعم الكامل المقدم من وزارة القوى العاملة، وجهاز تنمية المشروعات، والمحافظات من خلال برنامج “مشروعك”، والذي لا تدخر أي جهة منهم جهدًا في توفير وتذليل كافة الصعاب للشباب كي نسهم جميعًا في تقدم وازدهار الاقتصاد المصري، والمساهمة الفاعلة في تقليل نسب البطالة.

ووجه الوزير مدير مديرية القوي العاملة بأسيوط بضرورة متابعة فرص العمل وتذليل العقبات التي قد تحول حصولهم علي فرصة عمل ، فضلا عن تخصص فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة طبقا لنوع الإعاقة.

ولفت إلى متابعة الوظائف المقدمة بالملتقى حتى 3 أشهر قادمين، وتسجيل بيانات الشباب المتقدم بقاعدة بيانات الوزارة، حتى نتمكن من توفير وظائف للشباب الذي لم يستطيع الحصول على وظيفة من خلال الملتقى.

ومن جانبه أوضح مدير المديرية أن فرص العمل المعروضة بالملتقي تتضمن مهن مهندس ميكانيكا وعمال إنتاج ، كول سنتر ، مدخل بيانات ، ومحاسب ، وفني إنتاج ، وأخصائي تمويل ، وكيميائيين ، وخدمة عملاء ومديرين مبيعات ، ومسئول مشتريات ، وحرف مبيض محارة ، ومبلط سيراميك ، وكهربائي، وسليسيون ، وحداد لحام كرتيال ، ونجار باب وشباك ، ونقاش، فضلا عن فرص تدريبية ، ومنح مجانبه وفرص ريادة أعمال عن طريق جهاز تنمية المشرعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر