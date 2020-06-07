3000 جنيه زيادة في أسعار سيارات شيري أريزو 5

ارتفعت الفئة الأولى إلى 171 ألف جنيه

أخطرت مجموعة “جي بي غبور أوتو“- الوكيل المحلي للعلامات التجارية “هيونداي، ومازدا، وشيري” لشبكة موزعيها – اليوم – بزيادة أسعار سيارات «شيري أريزو 5» ذات النسخة المجمعة محليًا، بقيمة 3000 جنيه لمختلف الفئات.

وبحسب قائمة أسعار «شيري»، قفزت طرازات «أريزو 5» الفئة الأولى «M/T» بنحو 171 ألف جنيه، بدلًا من 168 ألف سابقًا.

وصعدت أسعار سيارات «شيري اريزو 5» الفئة الثانية «M/T – Leather» إلى 172.9 ألف جنيه، مقارنة بـ169.9 ألف.

وارتفعت أسعار طرازات «شيرى اريزو 5» الفئة الثالثة الثالثة «A/T Baseline L» إلى 194 الف جنيه، مقابل191 الف.

وقدرت سيارات «شيري اريزو 5» الفئة الرابعة «H/L» بسعر يصل إلى 205.9 ألف جنيه، بدلًا من 202.9 ألف.

سيارات شيري اريزو 5

وينتمي طراز «شيري أريزو 5» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 114 “حصان”، وعزم أقصي للدوران 141 نيوتن/ متر، تتصل بناقل حركة سباعى السرعات.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «شيري»، تعتمد «اريزو 5» على منظومة الجر الأمامى، التى يمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة، فى مدة تستغرق 11.5 ثانية.

ويبلغ معدل متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.