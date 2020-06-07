3000 جنيه زيادة في أسعار سيارات شيري أريزو 5

أخطرت مجموعة “جي بي غبور أوتو“- الوكيل المحلي للعلامات التجارية “هيونداي، ومازدا، وشيري” لشبكة موزعيها – اليوم – بزيادة أسعار سيارات «شيري أريزو 5» ذات النسخة المجمعة محليًا، بقيمة 3000 جنيه لمختلف الفئات.
وبحسب قائمة أسعار «شيري»، قفزت طرازات «أريزو 5» الفئة الأولى «M/T» بنحو 171 ألف جنيه، بدلًا من 168 ألف سابقًا.
وصعدت أسعار سيارات «شيري اريزو 5» الفئة الثانية «M/T – Leather» إلى 172.9 ألف جنيه، مقارنة بـ169.9 ألف.
وارتفعت أسعار طرازات «شيرى اريزو 5» الفئة الثالثة الثالثة «A/T Baseline L» إلى 194 الف جنيه، مقابل191 الف.
وقدرت سيارات «شيري اريزو 5» الفئة الرابعة «H/L» بسعر يصل إلى 205.9 ألف جنيه، بدلًا من 202.9 ألف.
وينتمي طراز «شيري أريزو 5» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 114 “حصان”، وعزم أقصي للدوران 141 نيوتن/ متر، تتصل بناقل حركة سباعى السرعات.
ووفقًا للبيانات المعلنة عن «شيري»، تعتمد «اريزو 5» على منظومة الجر الأمامى، التى يمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة، فى مدة تستغرق 11.5 ثانية.
ويبلغ معدل متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.