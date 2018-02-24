300 – 500 جنيه ارتفاعًا متوقعًا فى أسعار الحديد

❐ الدجوى: نشاط مبيعات «التجارى».. وانخفاض شديد فى الطلب للاستهلاك ❐ كريم: «فبراير» الأسوأ على صناعة الحديد منذ فترة ❐ حنفى: 184 ألف طن مخزون الشركات منذ يناير المرسى عزت توقع متعاملون فى سوق الحديد، ارتفاع سعر الطن بما يتراوح بين 300 - 500 جنيه، بسبب ارتفاعات أسعار ال

❐ الدجوى: نشاط مبيعات «التجارى».. وانخفاض شديد فى الطلب للاستهلاك

❐ كريم: «فبراير» الأسوأ على صناعة الحديد منذ فترة

❐ حنفى: 184 ألف طن مخزون الشركات منذ يناير

المرسى عزت

توقع متعاملون فى سوق الحديد، ارتفاع سعر الطن بما يتراوح بين 300 – 500 جنيه، بسبب ارتفاعات أسعار البليت عالميا، وتخطى الطن حاجز 540 دولارا، صعودا من510 دولارات بداية العام.

وقال خالد الدجوى، العضو المنتدب لشركة الماسية للصلب، إن الزيادات فى أسعار الحديد قادمة لا محاله على حد تعبيره، ولفت إلى أن مبيعات التجارى – البيع والشراء بين التجار وبعضهم البعض – نشيطة خاصة أن السوق يتحرك نحو زيادة الأسعار.

وأضاف أن المصانع ستضطر إلى رفع الأسعار بسبب زيادات البليت، خاصة أنها زيادة كبيرة.

وقال كريم إمام، نائب رئيس مجلس إدارة شركة رضا شنب لتجارة الحديد، إن كل المؤشرات تقود إلى رفع أسعار الحديد الشهر المقبل، خاصة أن الكثير من مخازن التجار تكاد تكون فارغة، بسبب انخفاض السيولة، نتيجة لهدوء الطلب.

وأشار إلى أن فبراير الجارى، يعد الأسوأ على تجار ومصنعى الحديد، من حيث انخفاض الطلب.

فى سياق متصل، قال محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، التابعة لاتحاد الصناعات، إن المخزون لدى الشركات المنتجة يجعل من الصعب التنبؤ بارتفاع الأسعار.

ولفت إلى أن إجمالى الإنتاج الشهر الماضى بلغ 822 ألف طن، فى حين سجلت المبيعات638 ألف طن، أى أن المخزون يصل حاليا إلى 184 ألف طن.

وأكد أن الزيادة لو حدثت فستكون وفق السياسة التسعيرية لكل مصنع على حدا، ورؤيته لحالة السوق.

وأعلنت الشركات المنتجة لحديد التسليح، أسعار تسليم المصنع الشهر الجارى، بواق 11970 جنيه لطن بشاى، وحديد المصريين11950 جنيه، والسويس للصلب11950 جنيه، وحديد الجارحى 11950 جنيه، والمراكبي 11900 جنيه، والجيوشي11800 جنيه، وعشري11900 جنيه، وأركو 11900 جنيه، وعياد 11900 جنيه، ومصر ستيل 11850 جنيه، والكومي 11750 جنيه، وسرحان 11700 جنيه.