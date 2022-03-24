300 يورو لكل عامل… ألمانيا تقر حزمة إجراءات لتخفيف أعباء زيادات الأسعار على المواطنين

الحكومة الألمانية أقرت حزمة إجراءات لتخفيف عبء ارتفاع أسعار الطاقة عن المواطنين، إذ شملت الإجراءات خفض ضريبة الطاقة على الوقود لمدة ثلاثة أشهر، ومنح كل عامل مبلغا بقيمة 300 يورو.

وتشمل كذلك منح متلقي الإعانات الاجتماعية دفعة إعانة تبلغ 200 يورو وتسديد دفعة مالية إضافية لمرة واحدة لكل طفل بقيمة 100 يورو.

ويتم إتاحة تذكرة للمواصلات العامة بقيمة 9 يورو شهريا لمدة 90 يوما، بجانب اتخاذ إجراءات لزيادة كفاءة استخدام الطاقة في المباني.

واعتبارا من عام 2024، يجب تشغيل كل نظام تدفئة يتم تركيبه حديثا باستخدام طاقة متجددة بنسبة 65 بالمائة.

بالإضافة إلى اتخاذ تدابير “بأسرع وقت” لإلغاء الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية.