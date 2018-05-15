300 ميجاوات ارتفاعًا باستهلاك الكهرباء الليلة

عمر سالم

كشف مصدر مسئول فى المركز القومي للتحكم بالطاقة، عن تراجع إجمالى الفائض لإنتاج الكهرباء اليوم إلى 10 آلاف ميجاوات مقارنة بنحو 10150 ألف ميجاوات أمس.



وأوضح المصدر لـ”المال”، أن هناك ارتفاعًا فى استهلاك الكهرباء الليلة بمتوسط ٣٠٠ ميجاوات، حيث سجل أعلى حمل للشبكة القومية الليلة بلغ 26800 ألف ميجاوات خلال الساعة ٧ مساء، ومن المرتقب أن يصل إجمالى الإنتاج لنحو 36800 ميجاوات نتيجة ارتفاع الإنتاج.



ولفت إلى أن الأحمال سجلت أمس أعلى استهلاك 26500 ألف ميجاوات، فيما يصل الإنتاج إلى 36650 ألف ميجاوات، كما أنه لم يتم قطع التيار أمس، ولن يتم قطعه الليلة.



وأكد أن إجمالى الطاقة المنتجة أمس بلغ 658.87 جيجاوات ساعة، كما أنه يبلغ إنتاج الطاقة من باستخدام الغاز 69.4% ويصل الإنتاج باستخدام المازوت لـ 22.4% فيما يصل الإنتاج من المحطات المائية لـ 7.7٪، فيما تشارك الطاقة المتجددة بنسبة 0.49%.