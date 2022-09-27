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300 مليون دولار زيادة في صادرات الحاصلات الزراعية الموسم الماضي لتسجل 2.7 مليار

الفترة من سبتمبر 2021 وحتى أغسطس 2022» إلى 4.32 مليون طن، بقيمة 2.72 مليار دولار،

300 مليون دولار زيادة في صادرات الحاصلات الزراعية الموسم الماضي لتسجل 2.7 مليار
أحمد اللاهوني

أحمد اللاهوني

2:24 م, الثلاثاء, 27 سبتمبر 22

قفزت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية خلال الموسم التصديرى الماضى 2021/ 2022 «الفترة من سبتمبر 2021 وحتى أغسطس 2022» إلى 4.32 مليون طن، بقيمة 2.72 مليار دولار، مقابل 4.24 مليون طن، بقيمة 2.41 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق 2020/ 2021، بزيادة قدرها 300 مليون دولار، وفق تقرير مستودع بيانات التجارة الخارجية التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

كانت صادرات الحاصلات الزراعية، قد ارتفعت خلال أول 11 شهرًا من الموسم التصديري 2021/ 2022 إلى 4.11 مليون طن، بقيمة 2.6 مليار دولار، مقابل 4.09 مليون طن، بقيمة 2.3 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق 2020/ 2021.

ويبدأ الموسم التصديري للحاصلات الزراعية من شهر سبتمبر ويستمر حتى نهاية أغسطس من العام التالى.

جريدة المال
صادرات الحاصلات الزراعية خلال الموسم الماضى
أحمد اللاهوني

أحمد اللاهوني

2:24 م, الثلاثاء, 27 سبتمبر 22