300 مليون دولار زيادة في صادرات الحاصلات الزراعية الموسم الماضي لتسجل 2.7 مليار

قفزت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية خلال الموسم التصديرى الماضى 2021/ 2022 «الفترة من سبتمبر 2021 وحتى أغسطس 2022» إلى 4.32 مليون طن، بقيمة 2.72 مليار دولار، مقابل 4.24 مليون طن، بقيمة 2.41 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق 2020/ 2021، بزيادة قدرها 300 مليون دولار، وفق تقرير مستودع بيانات التجارة الخارجية التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

كانت صادرات الحاصلات الزراعية، قد ارتفعت خلال أول 11 شهرًا من الموسم التصديري 2021/ 2022 إلى 4.11 مليون طن، بقيمة 2.6 مليار دولار، مقابل 4.09 مليون طن، بقيمة 2.3 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق 2020/ 2021.

ويبدأ الموسم التصديري للحاصلات الزراعية من شهر سبتمبر ويستمر حتى نهاية أغسطس من العام التالى.