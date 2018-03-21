300 مليون جنيه مبيعات مستهدفة لإيداكو

شريف عيسى قال أسامة العربى، مدير مبيعات الشركة التنمية الصناعية لمكونات السيارات «إيداكو»، إن الشركة تخطط للوصول بمبيعاتها من الضفائر الكهربية للسيارات إلى 300 مليون جنيه، نهاية العام الجارى. أكد العربى فى تصريح لـ«المال»، أن خطه إيداكو تستهدف زيادة حجم…

شريف عيسى

قال أسامة العربى، مدير مبيعات الشركة التنمية الصناعية لمكونات السيارات «إيداكو»، إن الشركة تخطط للوصول بمبيعاتها من الضفائر الكهربية للسيارات إلى 300 مليون جنيه، نهاية العام الجارى.

أكد العربى فى تصريح لـ«المال»، أن خطه إيداكو تستهدف زيادة حجم إنتاجها من الظفائر الكهربية بنسبة بين %10 إلى %15، لا سيما بعد تمكنها خلال الفترة الماضية من افتتاح مصنع الأسلاك الخاص بها، للمساهمة فى صناعة الضفائر الكهربية.

أشار إلى أن الشركة تمكنت خلال العام الماضى من الوصول بمستوى الأرباح إلى 270 مليون جنيه، بإجمالى 90 ألف طقم ضفائر، تصنيعها سواء لخدمة مصانع التجميع المحلى، أو التصدير لعدد من مصنعى السيارات العالميين.

وكشف عن استهداف التنمية الصناعة لمكونات السيارات الوصول بعدد الضفائر الكهربية المنتجة بمصانع الشركة إلى 100 ألف طقم، مع إعلان عدد من العلامات التجارية رغبتها فى التحول من الاعتماد على التصدير إلى نشاط التجميع المحلى.

تأسست شركة إيداكو 1986 بالسادس من أكتوبر، لتخصص فى صناعة مكونات السيارات خاصة الضفائر الكهربية، بغرض تحقيق الإكتفاء الذاتى للسوق المحلية، والتصدير. تمتلك الشركة مصنعيين لتصنيع الضفائر الكهربية على مساحة 22 ألف متر مربع، وتستحوذ على %76 من مبيعات الضفائر الكهربية المتوافرة فى السوق.

إيداكو تصدر لعدد من الدول العالمية مثل فيات الإيطالية، وفولكس فاجن الألمانية، إلى جانب عدد من الدول العالمية مثل المملكة المتحدة، وسولوفاكيا.

تتولى إيداكو مهام توريد ضفائر كهربية لعدد من العلامات التجارية التى تعتمد على نشاط التجميع المحلى فى توفير طرازاتها للسوق المصرية والتى من بينها، نيسان، وBYD، ولادا، وميتسوبيشى للشاحنات الخفيفة، وشيرى، وهيونداى، وزيمكس، وتويوتا، وجيب، وشيفورليه.