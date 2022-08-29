300 مليون جنيه مبيعات تحالف «سودانكو كرو» من «سن توب» فى مصر

سجل تحالف «سودانكوكرو» مبيعات بقيمة 300 مليون جنيه من إنتاج عصائر «سن توب» فى مصر، وأكد إبراهيم سودان رئيس مجلس إدارة «سودانكو» المصرية المتخصصة فى قطاع الأجبان والعصائر أن تحالف شركته مع «كرو» الدنماركية قام بإنتاج و توزيع 18 ألف طن منذ تدشينه بنهاية العام الماضى وحتى الآن.

وتأسست «سودانكو» عام 1974، وتعمل كوكيل ومستورد وموزع للعديد من الشركات متعددة الجنسيات العاملة فى مجال الصناعات الغذائية .

يشار إلى أن استثمارات «سودانكو كرو» تبلغ 70 مليون جنيه، يمتلك الجانب المصرى نسبة %50 منها.

ونجحت «سودانكو» فى الحصول على حق تصنيع العصير «سن توب» بالمنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد، عقب إبرام الشراكة مع «كرو» الدنماركية.

وأضاف أن المنتج الجديد يطرح بـنحو 7 نكهات مختلفة، ليلبى قرابة %4 من احتياجات السوق المحلية من العصير .

وذكر «سودان» أن الشراكة مع كرو الدنماركية يستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية من منتج عصير «سن توب»، بدلًا من استيراده من الخارج.

ولفت «سودان» إلى استهداف الشركة زيادة صادراتها العام القادم، موضحًا أن الدول العربية وجنوب افريقيا على رأس الأسواق المخطط الدخول فيها.

وكشفت أحدث تقارير المجلس التصديرى للصناعات الغذائية أن صادرات مصر من العصائر سجلت نحو 102 مليون دولار خلال 2021، مقابل 78 مليونا فى 2020، مسجلة نموًا بنسبة %30.

وتصدر مصر منتجات العصائر المتنوعة إلى أفريقيا وأوروبا وأمريكا والدول العربية أبرزها: ليبيا، الإمارات، كينيا، مدغشقر، اليونان، زيمبابوي، السودان، قبرص، أوغندا، جزر المالديف، أوغندا، المملكة المتحدة، تونس، إيطاليا، السعودية، اليمن، فلسطين، الجزائر، الكويت، وغيرها من الدول.