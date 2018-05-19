300 مليون جنيه لرفع كفاءة الأحياء بمدينة الشروق

محمود زكيقال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة الشروق، إن الجهاز أسند عدد من المشروعات الجديدة بالمدينة خلال الفترة الحالية، والتي تتمثل في عملية رفع الكفاءة بالمدينة.وأضاف الشربيني في تصريحاته لـ"المال" أن الجهاز يستند من تلك المشروعات رفع كفاءة الطرق والمحاور وكذلك المناطق الخضراء بالتجمع

محمود زكي

قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة الشروق، إن الجهاز أسند عدد من المشروعات الجديدة بالمدينة خلال الفترة الحالية، والتي تتمثل في عملية رفع الكفاءة بالمدينة.

وأضاف الشربيني في تصريحاته لـ”المال” أن الجهاز يستند من تلك المشروعات رفع كفاءة الطرق والمحاور وكذلك المناطق الخضراء بالتجمعات السكنية والبورجولات وغيرها من المشروعات، مشيرًا إلى أن التكلفة الاستثمارية لتك المشروعات تقدر بحوالي 300 مليون جنيه.

وأوضح رئيس الجهاز أنه يتم الاستماع إلى سكان المدينة ومعرفة احتياجاتهم، ومطالبهم وأبرز المشكلات التي تواجههم والعمل على حلها على الفور، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يتنتهي تلك المشروعات خلال العام القادم 2019.

ولفت إلى أن الجهاز يسير وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة للمشروعات خلال العام المالي الحالي 2017- 2018 وذلك بنسبة إنجاز تصل إلى 95%.

وأكد أن الجهاز نجح في بيع 12 وحدة إدارية بالمزاد العلنى الذي اجراه الجهاز الشهر الماضي حيث تراوحت مساحات الوحدات بين 55 و58 م2 بمناطق (إسكان المستقبل، وإسكان الشباب وتراوحت الأسعار بين 4025 جنيها و4800 جنيه للمتر.

وأشار أن الجهاز استهدف تنوع الأنشطة في الوحدات التى تم بيعها لخدمة الاحتياجات المختلفة لسكان المدينة، حيث شملت الأنشطة صيانة كمبيوتر ومركزا تعليميا، ومكتب مقاولات، وصالة جيم، ومعمل تحاليل، وعيادة طب أسرة، وخدمات رجال أعمال، وتسويق عقارى.

وعن استعدادات رمضان قال إن الجهاز قام بعمل معرض رمضان جانا للسلع الغذائية بالمدينة، وذلك بأسعار مخفضة وذلك لتلبية احتياجات سكان المدينة وبأقل الأسعار.

وأوضح إنه تم توريد الدفعة الأولى من محطات انتظار الأتوبيس الجاهزة من الخرسانة سابقة الصنع، مشيرًا إلى أنه تم البدء في أعمال تركيب 17 محطة بطريق الشباب ومحطة بالطريق الأوسط.