300 مليون جنيه لإعادة بناء متحف بورسعيد القومي

أمانى العزازى: قالت صباح مسلم مدير عام متاحف الوجه البحرى والقناة وسيناء بوزارة الأثار, إن متحف بورسعيد القومى يحتاج 300 مليون جنية لإعادة بنائه بعد قرارات تعويم الجنية ,وأن ضخامة التكلفه يحول دون قيام الوزارة بإعادة بنائه. ودعت مسلم رجال الأعمال المصريين إلى المساهمه

أمانى العزازى:

قالت صباح مسلم مدير عام متاحف الوجه البحرى والقناة وسيناء بوزارة الأثار, إن متحف بورسعيد القومى يحتاج 300 مليون جنية لإعادة بنائه بعد قرارات تعويم الجنية ,وأن ضخامة التكلفه يحول دون قيام الوزارة بإعادة بنائه.

ودعت مسلم رجال الأعمال المصريين إلى المساهمه فى بناء المتحف الذى كان يحتل المرتبه الثالثه على متاحف الوجه البحرى من حيث حجم الإيرادات

وأضافت أن أرض المتحف التى تبلغ مساحته 11 ألف متر مربع يتبع وزارة الآثار تبعية كاملة بعد أن قامت بشراء الجزء التابع للقوات البحرية, وأن أية مقترحات تتعلق بإعادة تخصيص أرض المتحف لإقامة مشروعات عليها مخالف للقرار الجمهورى الخاص بإنشاء المتحف.

وأشارت مسلم إلى أن متاحف كفر الشيخ ومطروح تم إنشاؤها بتبرعات من رجال الأعمال والمحافظين، ولفتت إلى أن المتحف يعد مشروع اقتصادى من شأنه جلب إيرادات إذا ما أحسن إدارته وتسويقه.

يذكر أن متحف بورسعيد القومى أنشئ عام 1963 وتعرض لقصف صاروخى خلال حرب 1967 وتوقف العمل به على مدار 13 عام ثم أعيد تشييده من جديد افتتح عام 1986وفى عام 2009 صدر للمتحف قرار إزاله لسطح الأرض وتعذر بنائه لعدم كفاية الموارد الماليه بوزارة الأثار.

ويضم المتحف 9 آلالف قطعة أثرية من العصر الفرعونى والرومانى واليونانى والإسلامى والقبطى وتم نقلها لمخازن وزارة الآثار لحين إعادة بنائه.