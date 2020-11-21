300 مليون جنيه زيادة في أقساط شركات التأمين المُحصلة خلال سبتمبر ( جراف)

نجحت شركات التأمين، العاملة بنشاطي الحياة والممتلكات، سواء وفق النظام التجاري أو التكافلي، في زيادة رصيد أقساطها المُحصلة في شهر سبتمبر الماضي، لتصل الي 3.8 مليار جنيه، مقارنة بـ 3.5 مليار جنيه، مُحصلة في الشهر المقابل من العام الماضي 2019 ، بزيادة تصل الي 300 مليون جنيه، وبنسبة نمو 8.2%.

وتوزعت حصيلة أقساط السوق، في شهر سبتمبر الماضي، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من ، الهيئة العامة للرقابة المالية، بواقع 1.6 مليار جنيه تقريبًا لصالح شركات الممتلكات والمسئوليات ، مقابل 2.2 مليار جنيه، هي نصيب شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال.

وعلي الرغم من نمو حصيلة سوق التأمين من الأقساط المُحصلة في سبتمبر، إلا أن مؤشر الأقساط المُحصلة بشركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، شهد تراجعًا بنسبة 11.6% خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي 2019 ، لتتراجع إلي 1.7 مليار جنيه، مقابل 1.9 مليار جنيه تقريبًا، خلال شهري المقارنة، بإنخفاض قيمته 300 مليون جنيه تقريًبًا.

أما شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، فقد إستطاعت مقاومة فيروس التراجع الذي أصاب شقيقتها في تأمين الممتلكات، بل وحققت نموًا نسبته 30.6% في سبتمبر الماضي، مقارنة بالمحقق في الشهر المقابل من العام الماضي، لترتفع إلي 2.2 مليار جنيه تقريبًا، مقابل 1.7 مليار جنيه، خلال شهري المقارنة ، بإرتفاع قيمته 500 مليون جنيه دفعة واحدة.

الجراف التالي، يوضح نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، وشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، من الأقساط المحصلة، في شهر سبتمبر 2020.

الجراف التالي، يوضح نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، وشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، من الأقساط المحصلة، في شهر سبتمبر 2019.