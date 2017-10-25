300 مليون جنيه زيادة بإيرادات اتصالات مصر فى 9 شهور‎

محمود جمالحققت اتصالات مصر إيرادات خلال الـ 9 شهور الأولى من العام الحالى بقيمة 8.3 مليار جنيه مقابل 8 مليارات جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضى.وبحسب نتائج أعمال مجموعة اتصالات الأمارات اليوم ، فإن صافى أرباح الشركة ارتفع من 1.3 مليار جنيه ما يعادل 581 مليون درهم إماراتى إلى 1.8 مليار جنيه

محمود جمال

حققت اتصالات مصر إيرادات خلال الـ 9 شهور الأولى من العام الحالى بقيمة 8.3 مليار جنيه مقابل 8 مليارات جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضى.

وبحسب نتائج أعمال مجموعة اتصالات الأمارات اليوم ، فإن صافى أرباح الشركة ارتفع من 1.3 مليار جنيه ما يعادل 581 مليون درهم إماراتى إلى 1.8 مليار جنيه ما يوازى 375.3 مليون درهم إماراتى خلال فترة المقارنة.

وأضافت الشركة الإماراتية، أن إيرادات اتصالات مصر شهدت نموا خلال الربع الثالث من العام الحالى بنسبة 13 % عند احتسابها بالجنيه المصرى بدعم من زيادة مبيعات الأجهزة الذكية وخدمات نقل البيانات، بينما تراجعت بنسبة بلغت 44 % عند احتسابها بالدرهم الإماراتى بعد تحرير سعر صرف الجنيه مقارنة بنفس الفترة من 2016.

ووفقا لبيانات البنك المركزى المصرى ، فإن سعر صرف الدرهم الإماراتى يصل حاليا إلى 4.8 جنيه مقارنة بـ 2.4 جنيه قبل تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى.

يذكر أن إيهاب رشدى ، رئيس القطاع المالى باتصالات مصر أعلن فى تصريحات صحفية على هامش الدورة الأخيرة من معرض ومؤتمر جيتكس دبى للاتصالات، عن دراسة الشركة زيادة رأسمالها لتمويل خططها التوسعية بالسوق المحلية.

وتبحث الشركة حاليا عن أنسب الطرق لتمويل الزيادة الجديدة بالاتفاق مع المساهمين الرئيسين سواء من خلال الاقتراض البنكى أو طرح حصة من اسهمها بالبورصة المصرية ، أو ذاتيا من خلال مساهيمها، وفق رشدي.

ويبلغ رأسمال اتصالات مصر المرخص به 17 مليار جنيه ، والمدفوع 15 مليار جنيه ، ويتوزع هيكل ملكيتها بين بين 7 كيانات بواقع 66 66 % لمجموعة اتصالات الإماراتية وشركة البريد للاستثمار بنسبة 20 % وشركة داس القابضة الإماراتية بـ 5 % ، والاستثمارات التقنية – السعودية 1.5 % ، والنابودة للاستثمار الإماراتية بنسبة 1.5 % , وشركة موارد للتمويل الاماراتية بنسبة 1 % , وشركة DIFC LLC الإماراتية بنسبة 5 %.