300 مليون جنيه حجم أعمال مستهدفًا لفيكتورى لينك

المال – خاص:كشفت إنجى الصبان الرئيس التنفيذى وعضو مجلس الإدارة لشركة VictoryLink، أن الشركة تأمل المشاركة في حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدة على أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة المتطورة في حملة الرئيس السيسي العام القادم بما يواكب عصر التحول الرقمي.



المال – خاص:

كشفت إنجى الصبان الرئيس التنفيذى وعضو مجلس الإدارة لشركة VictoryLink، أن الشركة تأمل المشاركة في حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدة على أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة المتطورة في حملة الرئيس السيسي العام القادم بما يواكب عصر التحول الرقمي.

وأوضحت فى بيان صحفى اليوم، أن الشركة تقدم خدماتها لصندوق تحيا مصر وشركتي الكهرباء والغاز وتقوم بتقديم رسائل قصيرة للمشتركين لتعريفهم بحجم الاستهلاك والفواتير، مؤكدة أن الشركة تتفاوض مع وزارة الداخلية لتقديم خدماتها للهيئة العامة للمرور والوزارة خلال الفترة المقبلة.

وأكدت أن حجم أعمال الشركة فى السوق تتجاوز 250 مليون جنيه في الوقت الحالي ونستهدف ان تصل إلى حوالي 300 مليون جنيه بنهاية 2017 مشيرة إلي أن خطة الشركة هي تقديم الخدمات في الخليج العربي وأفريقيا عن طريق دخول السوق الإماراتي والكيني وتقديم خدماتها للسوقين خلال العام الجاري.

وأشارت أن الشركة تخطط للتوسع والانتشار في بعض المحافظات وإنشاء فروع لها بالصعيد والبحر الاحمر خلال الفترة المقبلة بجانب فرعي الاسكندرية والغردقة.



وقالت أن مصر بحاجة إلى الإيمان بأحلامها لتحقيق النجاح، فلدينا برامج عالمية ساهم مصريين فى تصميمها، ونحن بحاجة إلى تصميم البرامج التكنولوجية الخاصة بنا، ويجب أن تساهم الحكومة المصرية في ذلك مما سيزيد من مصادر الدخل القومى ويجب أن نسند الأمر لأصحابه والمتخصصين فى نفس المجال والبدء فورا لتحقيق الاهداف الموضوعة.

