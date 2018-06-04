300 مليون جنيه تكلفة تنفيذ أعمال المرافق بمدينة العبور

سحر نصر قال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبور، إن تكلفة تنفيذ أعمال المرافق بالمدينة بلغت حوالى 300 مليون جنيه، والتى تشمل أعمال الطرق وشبكات مياه وصرف صحى، وكذلك أعمال البنية التحتية بالمدينة.وأضاف عمران فى تصريحاته لـ«المال»، أن الجهاز يسير وفقًا للخطة الزمنية للمشروع

سحر نصر



قال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبور، إن تكلفة تنفيذ أعمال المرافق بالمدينة بلغت حوالى 300 مليون جنيه، والتى تشمل أعمال الطرق وشبكات مياه وصرف صحى، وكذلك أعمال البنية التحتية بالمدينة.

وأضاف عمران فى تصريحاته لـ«المال»، أن الجهاز يسير وفقًا للخطة الزمنية للمشروعات التى يقوم بتنفيذها خلال العام المالى الحالى 2017/2018 إذ إنه من المتوقع أن تصل نسبة التنفيذ نهاية الشهر الجارى حوالى %100 لتلك الفترة.

وعلى صعيد الإسكان الاجتماعى، قال رئيس الجهاز إنه يجرى تنفيذ 26448 وحدة سكنية بمشروع الإسكان بالمدينة، ويشرف الجهاز على تنفيذ 477 عمارة.

وأكد أنه يجرى تنفيذ 26.5 ألف وحدة إسكان بالمدينة، ويشرف الجهاز على تنفيذ 477 عمارة، وبلغت نسبة الإنجاز فى تنفيذ تلك الوحدات حوالى %75.

وأوضح رئيس الجهاز أن الفترة الأخيرة شهدت إسناد مركز صحى بمنطقة 1600 فدان بالمدينة، إضافة إلى طرح تنفيذ نقطة شرطة والانتهاء منها مطلع العام المقبل، لافتا إلى أن تكلفة التنفيذ للمركز الصحى ونقطة الشرطة تصل إلى 40 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه تم تطوير المحور الغربى بالمدينة لتخفيف الحركة ومعدل السريان وحل مشكلة الاختناق، كما تم رفع كفاءة عدد من المحاور والطرق الرئيسية والأحياء القديمة بالمدينة.

وأضاف أنه تم تنفيذ 51 مشروعا خدميا، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 3 مدارس، وجار تنفيذ 3 مدارس غيرها وطرح 5 أخرى بالأحياء المختلفة للمدينة، إضافة إلى تنفيذ وحدتين صحيتين.