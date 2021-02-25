300 مليون جنيه تكاليف تطوير مبنى القبة الأثري ببورسعيد

بدأت وزارة الآثار بالتنسيق مع شركة المقاولين العرب ترميم وتطوير مبني القبة الأثري ببورسعيد التابع لهيئة قناة السويس لتحويله إلى مزار سياحي وتنفيذ برج إرشاد متطور بتكلفة 300 مليون جنيه من موازنة هيئة قناة السويس

وأكد مصدر فى هيئة الأثار أنه من المقرر أن يسغرق المشروع عامين نظرا للدقة التى يتطلبها التعامل مع المبانى الأثرية , ويتم بالتوازي مع أعمال الترميم إنشاء مبنى إدارى لتحركات قناة السويس ببورسعيد بديلا للمبنى الحالى الذي تشغله.

ويعد مبني القبة أول مبني معماري يتم إنشاؤه على مجري القناة بقرار مباشر من الخديوي عباس حلمي الثاني فى عام 1890 كما يعد شاهدا على صمود وبسالة أبناء بورسعيد فقد صمد أمام غارات المحور فى الحرب العالمية الثانية، كما صمد أمام الغارات الأنجلو فرنسية خلال العدوان الثلاثي فى 1956 ووقف شامخا أمام الضربات الجوية الصهيونية عام 67 .