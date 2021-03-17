عقـــارات

300 مليون جنيه انخفاضاً فى ميزانية دمياط الجديدة2021-2022

تنفيذ 1056 وحدة سكنية بمشروع JANNA
محمود زكي 6:53 ص, الأربعاء, 17 مارس 21 6:53 ص, الأربعاء, 17 مارس 21

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قال المهندس محمد رجب رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة والمشرف على جهاز المنصورة أن هناك انخفاضاً فى موازنة العام القادم 2021/2022 لمدينة دمياط الجديدة بقيمة 300 مليون جنيه مقارنة بالعام المالى الحالى.

وأضاف رجب أن جهاز دمياط الجديدة طلب فى ميزانية العالم القادم 600 مليون جنيه مقابل 900 مليون جنيه خلال العام المالى الحالي.

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وأوضح أن الانخفاض فى الميزانية الجديدة يرجع الى تنفيذ العديد من المشروعات بنسب متقدمة وهو ما ساهم فى انخفاض ميزانية 2021-2022.

وأكد أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ 1056 وحدة سكنية بمشروع JANNA مارس المقبل وذلك ضمن خطة جهاز المدينة للانتهاء من المشروعات.

واكد أن الجهاز يعمل على ضبط المدينة من المشروعات المخالفة وذلك من خلال تنظيم حملة لغلق وتشميع المحلات التى تعمل بدون ترخيص والبدرومات المخالفة بالحى الأول بمدينة دمياط الجديدة، بالتنسيق بين إدارات التنمية وتراخيص التشغيل والأمن بالجهاز وشرطة التعمير.

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وأشار الى ان الحملة أسفرت عن تنفيذ (17) قرار غلق وتشميع وتم فصل عدادات الكهرباء والمياه عن المخالفين وذلك الغلق يأتى لمخالفة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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