300 مليون جنيه التكلفة الاستثمارية لمنتجع هلنان بورفؤاد ببورسعيد

قال تامر الحمزاوي رئيس مجلس إدارة مجموعة الحمزاوي القابضة للاستثمار والتطوير العقاري إنه تم الانتهاء من 95% من حجم الأعمال للمرحلة الأولى لافتتاح الفندق الذي تديره مجموعة هلنان العالمية ضمن منتجع سياحة متكامل بمدينة بورفؤاد ببورسعيد. وأشار "الحمزاوى" إلى أن…

قال تامر الحمزاوي رئيس مجلس إدارة مجموعة الحمزاوي القابضة للاستثمار والتطوير العقاري إنه تم الانتهاء من 95% من حجم الأعمال للمرحلة الأولى لافتتاح الفندق الذي تديره مجموعة هلنان العالمية ضمن منتجع سياحة متكامل بمدينة بورفؤاد ببورسعيد.

وأشار “الحمزاوى” إلى أن استثمارات المنتجع السياحى تجاوزت الـ 300 مليون جنيه ويقع على مساحة 95 ألف متر ، ونجحت المجموعة فى زيادة الطاقة الاستيعابية للمنتجع إلى 478 وحدة مصيفية متنوعة المساحات مستوى خمسة نجوم منها 333 وحدة فندقية و145 وحدة مصيفية بخدمات فندقية خدمة لأهالى بورسعيد تتنوع مابين الفيلات والشاليهات والشقق المصيفية ووحدات استديوهات كبيرة وصغيرة مختلفة المساحات بالإضافة لحمام سباحة رئيسى على مساحة 1500 متر مسطح وحمام سباحة لمناطق الفيلات بمساحة 1300 متر بخلاف 6 حمامات سباحة أخرى بمسطح 400 متر لكل حمام ، ويحتوي المنتجع على شاطئ بطول 300 متر ذو طبيعة خاصة ومتميزة ، كما يضم مطعما رئيسيا و4 مطاعم متخصصة وقاعات اجتماعات ومؤتمرات وحفلات وكافة الخدمات الفندقية مستوى الخمس نجوم.

وأكد الحمزاوى أنه من المزمع الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع وبدء التشغيل الفعلى فى احتفالات بورسعيد بعيدها القومى والذى سيكون أحد الصروح السياحية المتميزة بالمدينة الباسلة لما يملكه من إمكانيات ضخمة ويتميز بموقعه الفريد فى أول نقطة بقارة آسيا وعلى المدخل الشمالى لقناة السويس، والمشروع السياحى الضخم سيضع بورسعيد على خريطة السياحية العالمية خاصة سياحة المؤتمرات لمشروعات وشركات شرق بورسعيد .

وأعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة الحمزاوي القابضة للاستثمار والتطوير العقاري عن تنظيم افتتاح تجريبى لمنتجع هلنان السياحى بمدينة بورفؤاد غدا ، وسوف يشهد حفل الافتتاح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والخبير السياحي عنان الجلالي رئيس مجلس إدارة شركة هلنان العالمية للفنادق ولفيف من رجال الأعمال والسياسة والمستثمرين ورجال الإعلام ، وقام بتصميم المشروع المهندس أمير عباس رئيس مجلس إدارة مكتب الإيمان للتصميمات والاستشارات الاستشاري العام للمشروع .



وأكد ” الحمزاوى” أن القيادة السياسية تؤمن بالمستقبل وتسعي لتحقيق حياة كريمة للمصريين مما يحفز المستثمرين بالقطاع الخاص على ضخ مزيد من الاستثمارات فى المشروعات الجديدة التى تدعم الاقتصاد وتنعش خزينة الدولة ، ونستهدف تشغيل 90 % من العمالة البورسعيدية فيما يقتصر 10 % الباقية على استقدام الخبرات النادرة بالمجموعة لتدريب الكوادر الشابة الجديدة قبل تحديد الموعد النهائي لافتتاح فندق هلنان بورفؤاد .